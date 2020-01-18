سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ابنة خيرت الشاطر تؤدي امتحان كلية الحقوق خلف أسوار السجن

السبت، 18 يناير 2020 01:40 ص
ابنة خيرت الشاطر تؤدي امتحان كلية الحقوق خلف أسوار السجن خيرت الشاطر _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدت النزيلة عائشة محمد خيرت الشاطر (المودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا، والمقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات) امتحان إحدى المواد القانونية داخل السجن بحضور إثنين من موظفى الجامعة.

يذكر أن سجون مصر بكافة المحافظات شهدت مؤخراً عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

وفي هذا الصدد حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.

قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

وفي سبيل ذلك يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق في إدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، إعمالاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.

 


خيرت الشاطر

ابنة خيرت الشاطر

السحون

سجناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف فضحت تسريبات خيرت الشاطر إرهاب جماعة الإخوان؟

الأربعاء، 08 يناير 2020 12:00 ص

4 فضائح كشفتها تسريبات خيرت الشاطر الأخيرة.. اعترف: هدفنا السلطة لا تطبيق الشريعة.. أظهر انتهازية "الإرهابية" ولقاءها اليهود سرا.. كشف أكاذيب أبو الفتوح وهدد المختلفين مع الجماعة.. ورفع شعار "التكفير والتفجير"

الثلاثاء، 07 يناير 2020 09:01 ص

برنامج الكبسولة يعرض تسريبات لخيرت الشاطر يفضح عبدالمنعم أبوالفتوح: مايصحش أنت بالذات تفتح هذا الموضوع.. ويؤكد كذبه فى بيعة التنظيم: بايع المرشد مرتين.. وأمانى الخياط: كانت هناك حالة سعار إخوانى على السلطة

الأحد، 05 يناير 2020 11:56 م

"الكبسولة" يبث تسريبا لخيرت الشاطر يكذب أبو الفتوح: بايع مرشد الإخوان مرتين

الأحد، 05 يناير 2020 09:50 م

تسريب صوتى لخيرت الشاطر يكشف نوايا الإخوان فى حكم مصر خلال عام 2012

الأحد، 05 يناير 2020 09:43 م

تسريب صوتى لخيرت الشاطر يفضح عبدالمنعم أبوالفتوح: مايصحش أنت تفتح الموضوع

الأحد، 05 يناير 2020 09:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: أنتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر

وائل غنيم لمذيعى مكملين: أنتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة