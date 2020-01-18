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إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكى بهم لخلافات على أولوية المرور بالمنوفية

السبت، 18 يناير 2020 01:54 ص
إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكى بهم لخلافات على أولوية المرور بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب منذ قليل 4 أشخاص بإصابات بالغة، وذلك إثر قيام طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بالاصطدام بهم بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء خلافات مع سائق تاكسى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط م.ا.م.ع طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك إثر قيامه بإصابة 4 أشخاص أثناء خلافات على أولوية المرور مع سائق تاكسى بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء خلافات مع سائق تاكسى، تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية، قد شنت منذ أيام قليلة حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، والتى أسفرت عن تحرير 754مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 10دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 7سيارات خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 23 شخصًا، كما تم فحص 7 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربون من أحكام قضائية.


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