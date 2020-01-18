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إحباط محاولة تهريب 7 كيلو مشغولات فضية و 49 طائرة تجسس بمطار القاهرة.. صور

السبت، 18 يناير 2020 03:29 م
إحباط محاولة تهريب 7 كيلو مشغولات فضية و 49 طائرة تجسس بمطار القاهرة.. صور ضبط كمية من المشغولات الفضية ومستلزمات طائرات التنصت والتجسس
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية ومستلزمات طائرات التنصت والتجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 الخاص بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها، وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م وقانون الجمارك رقم  66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية . 
 
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولى، أنه بناءاعلى إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الجمرك والبحث الجنائى بمطار القاهرة بورود معلومات سرية بمحاولة راكب مصرى قادم على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو بالصين تهريب بضائع مخالفة، وبالعرض على فوزى العميرى مدير الجمرك بالإنابة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية مكونة من الأستاذة نورهان محمد مأمور الجمرك، رأفت وهيب رئيس قسم التفتيش، وبالفحص تبين وجود 7 كيلو من المشغولات الفضية و49 طائرة تجسس وكمية من مستلزمات وقطع غيار طائرات التنصت والتجسس بوزن 5 كيلو، و10 هواتف محمولة، و31 ساعة يد داخل حقائبة، واشترك فى أعمال الضبط والطرد أحمد صبرى، وأحمد ناصف مأمورى الجمرك .
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
إحباط محاولة تهريب 7 كيلو مشغولات فضية (1)
 

 

إحباط محاولة تهريب 7 كيلو مشغولات فضية (2)
 

 

إحباط محاولة تهريب 7 كيلو مشغولات فضية (3)
 

 

 

تهريب

مطار القاهرة

مشغولات فضية

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