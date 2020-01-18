إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

تفقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية 10 مراكز شباب بالقليوبية، وهي مركز شباب الحدادين التابع لإدارة شباب طوخ والذي وجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب مدينة قها وتبين غياب أربعة عاملين، ومركز شباب سنديون الذي وجد مغلقا، وغياب أربعة عاملين بمركز شباب منطي التابع لادارة شباب شبرا ،كما شملت المتابعة أيضا مراكز "باسوس التابع لادارة شباب القناطر، و ميت نما وأبو المنجا ، ودمنهور شبرا، وشبرا البلد، وناصر التابعين لادارة شباب شبرا الخيمة".

وذلك لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين، وضمان تقديم خدمات أفضل للشباب وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها أنه يجري الأن الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومديرتة الصحة وهيئة التامين الصحي والاطفال التخصصي ببنها لتبادل الخبرات والتعرف على احتياجات كل مستشفى ومحاولة دعم كل هذه الجهات في إطار منظومة صحية متكامله لخدمة المواطنين والمرضي من خلال تنسيق الجهود لدعم المنظومة بما تحتاجه من موارد بشرية "أطباء وتمريض" وأجهزة طبية ومستلزمات.

أشار الدكتور عمرو الدخاخني نائب مدير مستشفي بنها الجامعي للشئون العلاجية ان التنسيق يأتي في إطار التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة بنها ومستشفيات وزارة الصحة ومن أجل تقديم خدمة طبية أفضل لابناء المحافظة ولتفعيل دور "المجلس الصحى الإقليمي بمحافظة القليوبية" مشيرا انه جري إجتماع مؤخرا بين إدارة مستشفيات بنها الجامعية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور سيد مراد مدير عام مستشفيات وزارة الصحة ووفد من أطباء مستشفى بنها التعليمى ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصى وذلك لوضع بروتوكول تعاون مشترك وتبادل الخبرات والتعرف على احتياجات كل مستشفى ومحاولة دعمها بكل ما تحتاجه .

أضاف الدخاخني أن هذه البروتكول يتم تحت رعاية اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها في إطار دعم التعاون المشترك لتحسين الخدمة الطبية بمستشفيات المحافظة والذى سوف يعود بالخير على المرضى من أبناء المحافظة.