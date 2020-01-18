أهداف التنمية المستدامة وأفريقيا التى نريدها.. ضمن محاور ملتقى الهناجر الثقافى

كتب أحمد منصور

يناقش ملتقى الهناجر الثقافى، يوم الاثنين المقبل 20 يناير الحالى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، عدة محاور منها إطلالة على تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية التى تتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية، وأفريقيا التحديات والفرص، ودور القيادة السياسية المصرية فى استعادة الريادة داخل قارتنا السمراء بعد 30 يونيو 2013، وتطور العلاقات المصرية الأفريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ودور مصر فى مواجهة التحديات التى تواجه القارة الأفريقية خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإنجازات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى القارة الأفريقية، ورفع راية أفريقيا والارتقاء بشعوبها، ومحاور أخرى.

ويتحدث فى الملتقى السفيرة مشيرة خطاب مساعد وزير الخارجية، النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو البرلمان العربى، الدكتور سمير صبرى الخبير الاقتصادي، الدكتور رمضان قرنى مستشار المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

ويتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى المصرية التراثية النوبية، لفرقة التراث النوبى من المطرب الكبير كرم مراد .