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أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ التراثى.. صور

السبت، 18 يناير 2020 03:00 م
أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ التراثى.. صور مهرجان الهجن
شرم الشيخ - محمد حسين

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أعلنت لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ التراثى، نتائج أشواط السباق بعد إقرارها رسميا، وبحسب بيان اللجنة فالفائزون بأول المراكز من كل شوط هم : سلمان عيد العيادى، سعد على احيوات ،يحيى ابراهيم محمد ، سالم ترابين، مسلم سويلم حويطات، عدى البياضى، محمد ابو الشيخ حويطات، سليمان احيوات ، سلامه ابراهيم ترابين، سليم الدلح الترابين، عطية حميد احيوات، ذياب الفايدى جهينة، فايز سويلم احيوات، راشد مسلم حويطات، ابراهيم حسين احيوات، نصار احيوات ، جمعه هليل معازه، محمد حامد شرارات، محمد احمد شرارات، حامد سليمان عيايدة ، ربيع ابومعمر قرارشة، سالم العمدة عيايدة ، سليم العمدة ، سيد الزميلى ، ابراهيم ابوعكفة احيوات، ربيع ابوسريع، احمد احيوات ، ابراهيم عليقات ، يوسف جراجره ،يوسف جراجره، عبد العزيز الزميلى ،مصطفى الهيبر ترابين، ربيع سريع عليقات.

واختتم المهرجان الذى حظى بدعم الإمارات بأشواط مارثون سباقات الهجن التقليدية والاحتفال بتكريم الفائزين الاوائل فى اشواط السباقات التى شهدها المهرجان وعددها 30 شوطا تنافست على أول مراكزها هجن من محافظتى سيناء شمالًا وجنوبا ومحافظات القناة والوادى الجديد ومحافظات الصعيد .

وسلم اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى اتحاد الهجن الاماراتى وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن الفائزين كؤس الفوز والسيف الذهبى للفائزين بشوطي المارثون .

وكانت فعاليات المهرجان الذى نظمه الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء تواصلت لمدة 3 ايّام خلالها تم تنظيم شوطين رئيسيين لسباقات الهجن فى اليوم الافتتاحي ، وفى اليوم الثانى 20 شوطًا وفى اليوم الثالث والأخير 10 اشواط .

وتضمنت فعاليات المهرجان مشاركة اماراتية بارزة فى عرض التراث الإماراتى إلى جانب التراث المصرى فى قرية التراث، وقامت اكثر من 50 سيدة من الاتحاد النسائي العام بعرض مشغولات تراثية تعكس ماضى اهل الامارات فى مجال صناعات الحرف التقليدية والملابس والعطور والأكلات الشعبية ، وعرضت سيدات من محافظات مصر مشغولات  لاعمال هاند ميد، ومشغولات خشبية وأثواب مطرزة ونسيج وأعشاب طبية ، كنّا قدمت فرقتي العيالة والحربية عروض فنية تراثية اماراتية وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عروض من التراث البدوى، وكان من بين ابرز فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى عروض أداء " العرضة " وقام به 84 هجان اماراتي على ظهور هجن نقلت من الامارات قدموا عرض من على ظهورها وهم يحملون العلمين المصرى والاماراتي.

وقدم عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن بأسم كل ملاك الهجن الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تشريفه وزيارته وافتتاحه المهرجان وهو اول رئيس مصرى يشارك ابناء القبائل الاحتفال والاحتفال برياضتهم العريق .

واشار إلى أن الدولة قدمت لأهل الهجن اهم هدية وهى مضمار شرم الشيخ المجهز للسباقات بمواصفات عالمية .

وقدم الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة على دعمها السخى لرياضة الهجن فى مصر وتشجيع الهجانة وتقوية اداء السباقات، والدعم الفنى وتحديث رياضة الهجن فى مصر بتوفير اجهزة الى بديل عن الراكب البشرى ، وتوفير مجموعة فحول انتاج لتوفير سلالات من اقوى هجن السباقات.

أضاف أن الدعم الإماراتى هو سر نجاح سباقات الهجن فى مصر ووضعها على الخريطة والاهتمام .

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (1)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (2)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (3)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (4)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (5)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (6)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (7)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (8)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (9)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (10)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (11)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (12)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (13)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (14)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (15)
 

 

أسماء الفائزين بأشواط سباق مهرجان شرم الشيخ (16)
 

 


سيناء

الهجن

مهرجان شرم الشيخ

تراث

شمال سيناء

الامارات

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