أسعار الفاكهة بسوق العبور.. اليوسفى يبدأ من 1.5 جنيه والفراولة بـ4 جنيهات

كتب ـ أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 18 - 1 – 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وحسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف استقرت فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية ما أدى الى استقرار الاسعار .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 – 9 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات.، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.