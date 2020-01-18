أخبار مصر اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 11

نشر "اليوم السابع"، عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها رصد الدولة 5.3 مليار دولار لتطوير توسعة الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى، وتغطية لحالة الطقس اليوم وغدا، فضلا عن تغطيات فنية ورياضية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة 1 مساء..

النقل ترصد 5.3 مليار جنيه لصيانة وتوسعة الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائرى الذى يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحرى والقبلى، وكذلك عددا من قطاعات الطريق والتقى المهندسين والعمال، وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية فى كافة قطاعات الطريق وأن يتم تكثيف المعدات وان تتم أعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائرى يجب أن يكون نموذجا رائدا للطرق التى يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة فى كافة قطاعاته.

الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 11درجة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد، غدا الأحد، هطول أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

يوم كروى مثير بانتظار عشاق الساحرة المستديرة.. توتنهام يقص الشريط ضد واتفورد.. مانشستر سيتى يستدرج كريستال بالاس.. أستون فيلا فى ضيافة برايتون.. وتشيلسى ضد نيوكاسل..والريال يستضيف إشبيلية للانفراد بصدارة الليجا

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع يوم كروى شاق ينطلق فى الثانية والنصف ظهرًا عندما يحل توتنهام ضيفًا على نيوكاسل، وفى الرابعة والنصف يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على أوجسبورج فى الدورى الألمانى، وفى الخامسة تقام 6 مباريات أخرى بالدورى الإنجليزى تجمع مانشستر سيتى ضد كريستال بالاس وأرسنال مع شيفيلد يونايتد وبرايتون مع أستون فيلا ووست هام ضد إيفرتون ونورويتش مع بورنموث وساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون، وفى نفس التوقيت بالدورى الإسبانى يحل إشبيلية ضيفًا على ريال مدريد، ثم فى السابعة والنصف نيوكاسل يستضيف تشيلسى فى الدورى الإنجليزى، والختام فى العاشرة مساء عندما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على إيبار بالدورى الإسبانى، وفى الدورى الإيطالى ستقام 3 مباريات حيث يلتقى لاتسيو مع سامبدوريا فى الرابعة، وساسولو مع تورينو فى السابعة ونابولى ضد فيورنتينا فى العاشرة إلا ربع مساءً.

تقارير سعودية: كريستيان جروس يشكو الزمالك فى الفيفا بسبب مستحقاته

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تقدم السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والحالى لأهلى جدة، بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم ضد القلعة البيضاء، لعدم حصوله على مستحقاته كاملة بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الماضية على حساب نادى نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية. وذكر موقع الدورى السعودى "saudileague" أن جروس قدم شكوى ضد نادى الزمالك لعدم الحصول على مستحقاته كاملة، وعلى رأسها الـ150 ألف دولار والخاصة بقيادة بطل الكونفدرالية للتتويج باللقب الأفريقى، والتى كان قد وعد بها مسئولو النادى المدرب السويسرى، بحسب ما ذكره الموقع.

الكهرباء: استخراج إذن الإنشاء لمحطة الضبعة النووية منتصف العام الحالى

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة المحطات النووية ستحصل على إذن الإنشاء منتصف العام الجارى من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لبدء الإنشاءات الخاصة بوضع القواعد الخرسانية للمفاعل الأول للمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول بقدرة 1200 ميجا وات عام 2026.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-27 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1017 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية

طلاب الصف الثانى الثانوى يبدأون امتحان الفيزياء والتاريخ إلكترونيا وورقيا

بدأ قبل قليل، طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، على أن يؤدى فى الفترة المسائية اليوم السبت طلاب الصف الأول الثانوى امتحان الرياضيات.

وبالنسبة لمواصفات امتحان مادتى الفيزياء لطلاب العلمى، والتاريخ لطلاب الأدبى، يتكون امتحان الفيزياء من 30 سؤالا عبارة عن اختيار من متعدد، كما يتكون امتحان التاريخ من 30 سؤالًا اختيار من متعدد.

صور.. انطلاق فعاليات أخر أيّام سباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ

انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثالث والأخير من أيّام فعاليات سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ التراثى، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى الخميس الماضى، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح مشاهدة الزعيمين لأول شوطين سباقات هجن.

بدأت سباقات اليوم الثالث ( السبت) بشوطين مارثون للهجن لمسافة 6 كيلو متر، ومقررا أن تتواصل بعدد 10 أشواط، وأعلنت انطلاقة الأشواط اللجنة الفنية للمهرجان بالاتحاد المصرى للهجن، وقامت لجنة التحكيم المكونة من: خضر جريبيع سلام التربانى رئيس اللجنة، والأعضاء عمر سلمى القرم، وسارى مسلم عليان، وموسى عميرة عيد والدكتور مهدى سالم سليمان.

ورحلت الدلوعة المجاهدة.. آخر كلمات الراحلة: «مبسوطة أن الناس شايفين اللى عملته يستحق وإنى قدمت للفن حاجة كويسة الناس فاكرينها وبيحبوها».. الفنانة الكبيرة أنقذت جميلة بوحيرد من الإعدام وأنتجت أعظم الأفلام الوطنية

جاء صوتها عبر الهاتف وكأنه أعاد زمنًا من الجمال والفن والرقى.. كانت تحتفظ بنفس البحة والصوت المميز الذى اشتهرت به عبر تاريخها الفنى، نفس الصوت ونفس الرقة.

تحدثت بتواضع الكبار لتعبر عن شكرها عما كتبته عنها تحت عنوان «ماجدة الصباحى.. الدلوعة التى أنتجت أعظم الأفلام الوطنية والدينية» عن عطائها الفنى ومشوارها الثرى، قائلة «مبسوطة أن الناس شايفين اللى عملته يستحق وإنى قدمت للفن حاجة كويسة ولسه الناس فاكرينها وبيحبوها».

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي: نقلت للعناية المركزة

تعرضت الفنانة نادية لطفى فى مستشفى المعادى لتدهور مفاجئ فى حالتها الصحية أثروعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية حادة الأمر الذى أدى إلى نقلها لغرفة العناية المركزة.

اليوم السابع اتصل بالدكتورأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والذى يتابع حالتها لحظة بلحظة فقال: الحمد لله تم استقرار حالتها وأطمأن محبيها فى كل الوطن العربى وأطالبه بالدعاء لها بالشفاء التام والعاجل ولكن حالتها حاليا استقرت تماما.

عبد الله السعيد: اللعب للزمالك "شرف".. والأهلى لم يفاوضن

أكد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز أن اللعب لنادى الزمالك شرف لأى لاعب فى مصر، مشيرا إلى أن الانتقال إلى صفوف الأبيض فى يد مسئولى فريقه فقط بعد تجديد عقده لمدة 3 سنوات.

وأضاف عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية، الزمالك لم يفاوضن بشكل مباشر للانتقال إليه، الحديث كان مع وسطاء تحدثوا معى للانضمام للقلعة البيضاء، ولكن كما قلت الموضوع فى يد مسئولى ناديه الحاليين، فى حال عدم رغبتهم فى استمرارى معهم، مؤكدًا وصول عروض له من أندية خارج مصر ولكن ناديه تمسك باستمراره.

مصرع 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين جراء تساقط الثلوج فى باكستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان مصرع 105 أشخاص فى مختلف أنحاء البلاد بسبب موجة من الثلوج والأمطار وقعت مؤخرا.

وذكرت الهيئة - فى تقرير بعثته إلى رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان حول الأضرار الناجمة عن هذه الموجة وأوردته قناة (سماء تى في) الباكستانية اليوم السبت - أن 96 شخصا آخرين أصيبوا جراء هذه الموجة من الثلوج.

الأهلى يستقر على بقاء جيرالدو لنهاية الموسم

استقر مسئولو الأهلى على بقاء الأنجولى جيرالدو جناح الفريق حتى نهاية الموسم، ومنحه فرصة جديدة لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر والتراجع عن فكرة اعارته لنهاية الموسم، وجاء تغيير الفكر تجاه جيرالدو بعد الاستقرار على قيد السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية للفريق بشكل كامل.

السيسى يشارك فى مؤتمر برلين حول ليبيا غدا ويلبى دعوة «جونسون» لحضور قمة الاستثمار بلندن.. توافق بين مصر وألمانيا على أى مسار سياسى ينهى الأزمة الليبية من كل الجوانب.. وفرص النمو فى القارة السمراء بجدول الأعمال

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ألمانيا، للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذى سيعقد غدا الأحد.

وقبل أيام، تلقى الرئيس السيسى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع فى ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل الرئيس على الجهود والاتصالات الالمانية الاخيرة ذات الصلة بالملف الليبى سعيًا لبلورة مسار سياسى لتسوية القضية، وفِى هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

ماذا ينتظر الأهلى والزمالك قبل السوبر المحلى فى الإمارات؟.. الأحمر يستعد للتحدى الكبير أمام النجم الساحلى والهلال السودانى بـ 5 مواجهات مثيرة محليًا.. الأبيض يناطح مازيمبى وأول أغسطس أفريقيًا ويصطدم بالترجى

كشف اتحاد الكرة عن إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى ملعب محمد بن زايد فى الـ20 من فبراير المقبل على لقب كأس السوبر المصرى لموسم 2019-2020، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيديرها حكم أجنبى وسُيطبق فيها تقنية الفيديو للمرة الأولى فى مباراة بين فريقين مصريين.

أسوة بالأرثوذكس.. "الكاثوليكية" تقرر تقسيم ايبراشياتها إلى قطاعات أصغر..المتحدث الرسمى: فرصة لتقديم خدمة أفضل لجميع المؤمنين ومطران أبو قرقاص المنتخب: تكليفى دعوة للتفكير فى التجديد وسأبدأ بزيارة الكنائس

أسوة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى عملت على تقسيم إيبراشياتها إلى قطاعات أصغر، ترسم لها المزيد من الأساقفة مما يتيح لهم تقديم خدمات أفضل، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى اتباع المنهج نفسه، حيث اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان انتخاب الأنبا بشارة جودة مطرانا لأبو قرقاص لينضم للسنودس الكاثوليكي.