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أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

السبت، 18 يناير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

 

التضامن: 60 مليون جنيه من التكافل الاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا خلال 2019

 

"الصحة" تكشف روشتة الحماية من مخاطر الطقس السيئ

 

الأوقاف: إنفاق 2.8 مليار جنيه لعمارة المساجد و16041 وحدة سكنية × 6 سنوات

 

التعليم العالى: مقابلات شخصية للمرشحين للتدريس فى معاهد الإعلام واللغات

 

وزارة الهجرة تطلق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بخطورة هجرة الشباب غير الشرعية 

 

طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان "اللغة العربية والإملاء" غدًا

 

التعليم: من أدى امتحان الترم الأول لا يمكنه التحويل من شعبة لأخرى

 

فلكيًا.. الأحد 26 يناير غرة شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجريا

 

وزير القوى العاملة يتابع تطوير مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة"

 

الكنيسة الكاثوليكية: انتهينا من دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

 


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