أبو هشيمة يتفقد قرية خليفة يونس بالفيوم قبل افتتاحها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.. صور

تفقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرية خليفة يونس بمركز طامية محافظة الفيوم، والتى تم إعادة إعمارها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر.

ومبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر، أطلقها أبو هشيمة منتصف عام 2014 وانتهت حتى الآن من إعمار 15 قرية وتأثيثهم بالكامل، وتعد قرية خليفة يونس القرية السادسة عشر فى المبادرة.

وتأتى تلك الزيارة التى استمع فيها أبو هشيمة لكافة تفاصيل عملية إعادة الإعمار وفرش المنازل، قبل أيام من افتتاح القرية بحضور السيد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ولفيف من السادة المسئولين.

وقام أبو هشيمة بتوزيع الهدايا على أطفال القرية، قبل أن يصطحب الأهالى فى جولة بمنازلهم مقدما تهانيه لهم على إعمار منازلهم، واستقبل الأهالى كلمات أبو هشيمة بالزغاريد والدعوات.

يذكر أن عملية إعادة إعمار قرية خليفة يونس، تضمنت إعادة إعمار 30 منزلا وتأثيثهم بالكامل، كما سيتم تمويل 33 مشروعا صغيرا، وإهداء 25 أجهزة طبية وتعويضية، وتنفيذ 75 عملية قلب ونظر، والتكفل بزواج 30 فتاة يتيمة.