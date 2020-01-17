يكش الوزارة تكون مبسوطة.. آخر بوست لصديقة طبيبة المنيا المتوفاة نورا كمال

كتب هيثم سلامة

لم تتخيل الطبيبة المصابة ضمن حادث المنيا، نوارة نبيل، أن آخر ما نشرته على فيس بوك يكون بينها وبين زميلتها التى توفيت اليوم الجمعة نورا كمال عبد اللطيف، متأثرة بإصابتها بنزيف فى المخ، والتى تحمل هجوما على وزارة الصحة بسبب إقامة المؤتمر فى محافظة القاهرة.

وقامت الطبيبة المصابة نوارة نبيل، قبل ركوبها ميكروباص الموت بدقائق معدودة بمشاركة صديقتها المتوفاة "نورا" منشورا، حيث قالت: "أدينا صاحين الفجر رايحين نحضر مؤتمر عشان حملة صحة المرآة يكش الوزارة تكون مبسوطة.. ودا إيمانا مننا بأهمية المؤتمر مش عشان خايفين ينقلونا برة الإدارة الصحية والمؤتمر لازم يتعمل فى القاهره عشان الـWHO متقولش علينا حاجة، والله الموفق والمستعان، اللهم أنت الصاحب فى السفر".





جدير بالذكر أن نقابة الأطباء أعلنت اليوم الجمعة وفاة الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، من ضحايا حادث ميكروباص المنيا، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ، نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا الذى وقع صباح أول أمس الأربعاء، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين الدكتورة رانيا محرم محمد، والدكتورة سماح نبيل عوض.

وأعربت نقابة الأطباء، فى بيان أصدرته منذ قليل، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، ولكافة شباب الأطباء، وتقدمت بخالص التعازي الحارة، داعية الله بالشفاء لباقى المصابات وأكد مجلس النقابة، الذى وصله خبر وفاة الطبيبة الثالثة، أثناء انعقاده لمناقشة آثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه، أن النقابة لن تترك حق الطبيبات الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف الإدارى،

وكانت النقابة العامة للأطباء قالت أمس إنه في إطار متابعة النقابة للحالة الصحية للمصابين من الطبيبات، لحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة، توجه الدكتور احمد السيد عضو المجلس، ومقرر لجنة الشباب الى مستشفى معهد ناصر، للوقوف على تطورات الحالة للطبيبات المصابات .

ويأتى ذلك، بعدما أعلنت النقابة عن قرارها بإحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، وتقديم بلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر، وطالبت بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، أما حالة ضرورة الانتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.