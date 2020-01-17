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وفاة أقصر رجل فى العالم إثر التهاب رئوى حاد.. صور

الجمعة، 17 يناير 2020 07:33 م
وفاة أقصر رجل فى العالم إثر التهاب رئوى حاد.. صور أقصر رجل فى العالم
كتب هيثم سلامة

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توفى خاجيندرا ثابا ماغار، أقصر رجل فى العالم من دولة نيبال، والذى يبلغ طوله 22 بوصة أى ما يعادل 56 سم، إثر التهاب رئوى حاد طبقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفاة أقصر رجل فى العالم (3)
 
وأعربت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن حزنها الشديد لوفاة خاجيندرا، والذى يعد أقصر رجل فى العالم من الفئة المتجولة والتى تستطيع الحركة والمشى دون طبيب، والذى يبلغ أقصر من الفلبيني جونيرى بالاونج، والذى يبلغ طوله 59.93 سم، والذى من الفئة الغير متنقلة حيث لا يستطيع الوقوف أو المشى دون مساعدة بسبب حالته الصحية.

وفاة أقصر رجل فى العالم (1)

وُلد خاجندرا في مقاطعة باجلونغ بدولة نيبال، وهو الأن الأكبر لوالده، حيث صرح من قبل:"لقد كان صغيرًا جدًا عندما وُلد حتى يمكن وضعة  في راحة يدك  وكان من الصعب جدًا أن يقوم بتحميمه لأنه كان صغيرًا جدًا".

وفاة أقصر رجل فى العالم (2)

وكلن قد أكد والده الذى يعمل بائع فاكهة أن ابنه لم ينمو النمو الطبيعى منذ الطفولة، ومن المقرر أن يصبح بمثابة سفير للنوايا الحسنة فى الهند، وهو ما أعرب الأب عن سعادته لحصول ابنه على هذه المنزلة.

وأوضحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن خاجيندرا سجل فى عام 2010 ، وكان أقصر رجل ذكر يعيش على الأرض.

من جانب آخر،  فىعام 2012، تم تقسيم لقب أقصر رجل في العالم إلى رجل متجول وغير متجول وتم تصنيف الفلبيني جونري بالااوينج  الذى يبلغ  27 عاما وطوله 59.93 سم بأنه أقصر رجل في العالم في فئة غير المتجولين، بينما كان تشاندرا باهادور الذي يبلغ طوله 6ر54 سم وتوفي في عام 2015، أقصر رجل فى العالم من فئة غير المتجولين.


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خاجيندرا ثابا ماغار

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