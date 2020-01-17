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وزير البترول: أصبحنا مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز ولدينا اكتفاء ذاتى منذ أكتوبر2018

الجمعة، 17 يناير 2020 10:11 م
وزير البترول: أصبحنا مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز ولدينا اكتفاء ذاتى منذ أكتوبر2018 الإعلامى عمرو أديب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه منذ أكتوبر 2018 ومصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز، موضحاً أن الإنتاج المحلى من حقول الغاز المصرية سواء البحرية أو البرية إنتاجها يكفى السوق المصرى، ومن هذا المنطلق بدأنا نضخ غاز من إسرائيل اعتباراً من 15 يناير، مما يؤكد أننا مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، مردفاً:"كان عندنا نقص وكفينا الغاز محلياً وبدأنا نمارس نشاط تجارة وتداول الغاز فى المنطقة الإقليمية".

وأوضح  الملا ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن ضخ الغاز من إسرائيل فى إطار تجارى يتم استجلاب الغاز لضخه من خلال شبكة أنابيب، دخل على الشبكة القومية المصرية ويتم تحويله لمحطات الإسالة فى مصر، ليتم تصدير الغاز إلى أوروبا وأى من دول العالم.

وتابع قائلا :"هذا الغاز الذى يأتينا يدخل مع كميات الغاز المصرى، ويتم التوجيه بها للتصدير، ومصر تتمتع بسوق كبير وبنية تحتية مهمة تساعدنا على ممارسة النشاط"، مردفاً:"قلنا لن نستورد غاز إلا أن تكون قضايا التحكيم انتهت ويكون لنا قيمة مضافة ومتوافق مع أمننا القومى، وعندما تحققت تلك العناصر، بدأ يتدفق الغاز فى 15 يناير، حيث سقطت وانتهت قضايا التحكيم وحدث بها تسويات.

وكان المهندس محمد شعيب ، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" ورئيس شركة غاز الشرق، قال تعليقاً علي بدء ضخ الغاز الطبيعي من مصر إلي إسرائيل، قال أنه تم تشغيل خط "العريش – عسقلان " عكسيا حيث بدأ بضخ كميات 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا، لافتا أن تلك الكميات ستزيد بالتدرج لتصل إلي 650 مليون قدم مكعب غاز يوميا بكميات إجمالية طوال مدة التعاقد 85 مليار متر مكعب غاز خلال 15 سنة .

وأضاف المهندس محمد شعيب ، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أسعار هذا الغاز مرتبطة بمعادلة سعرية ترتبط بسعر خام برنت، بالإضافة إلى رسوم النقل والتوريد والضخ، لافتا إلى وجود مراجعة سعرية على فترات زمنية طوال مدة العقد.

 


وزير البترول

الغاز

مركز اقليمى

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