وزيرة الداخلية اللبنانية تدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات

بيروت /أ ش أ/

دعت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، المتظاهرين فى كافة أرجاء لبنان إلى الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم، وتجنب الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتقيد بتعليمات القوى الأمنية أثناء التظاهر وعدم التعرض لها حفاظا على هيبة الدولة.

وأثنت الحسن - فى تصريح اليوم الجمعة - على حُسن تصرف جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) وحالة الجاهزية العالية لدى العناصر الأمنية فى الجهاز وما يتمتعون به من إمكانيات وقدرات على نحو من شأنه حفظ الأمن والاستقرار فى لبنان.

وأكدت الوزيرة رأن قوى الأمن الداخلى تضطلع بواجبها فى إطار من أحكام القوانين، وأى تصرف يشكل مخالفة من قبل عناصرها، يخضع للمساءلة من قبل قيادتها، حيث يتم اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة فى هذا الصدد، مشيرة إلى أنه بإمكان أى متظاهر قد تضرر أن يتقدم بشكوى لدى تفتيش الجهاز الذى سيعمل على اتخاذ اللازم فى شأنها.

وكانت مواجهات عنيفة واشتباكات وعمليات كر وفر قد وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لاسيما فى منطقتى كورنيش المزرعة ومار إلياس (غربى العاصمة بيروت)؛ مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين من الجانبين، فضلا عن حدوث أعمال شغب واسعة طالت فروع عدد من البنوك والمؤسسات التجارية خصوصا فى المنطقة الغربية من العاصمة.