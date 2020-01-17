سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل جينات عائلة الأم هى المسئولة عن الإصابة بالصلع الوراثى؟

الجمعة، 17 يناير 2020 02:03 م
هل جينات عائلة الأم هى المسئولة عن الإصابة بالصلع الوراثى؟ الصلع الوراثى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
الصلع الوراثي هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الشعر، وهو ليس حالة مرضية في الحقيقة، ولكنه حالة طبيعية ناتجة عن مزيج من الوراثة ومستويات الهرمونات وعملية الشيخوخة، وسوف يلاحظ جميع الرجال والنساء تقريبًا تساقط الشعر أو ترقق الشعر مع تقدم العمر، فيما يواجه ما يصل إلى 40 ٪ من الرجال والنساء شكلا أكثر وضوحا لهذا العرض وفقا لتقرير لـ Harvard health.
 
وبدأ الباحثون في فهم المزيد عن سبب هذا النوع من تساقط الشعر، تحت تأثير شكل من هرمون التستوستيرون الذكوري، وتتغير الدورة العادية لنمو الشعر، مما يؤدي إلى شعر أقصر أو أرق، وفي النهاية يتوقف نمو الشعر في أجزاء معينة من فروة الرأس تمامًا، مما يتسبب في حدوث النمط النموذجي لتساقط الشعر، على عكس الموروث الشعبي المتمثل في أن الصلع موروث من عائلة الأم ، فإن الحالة تعتمد على الجينات التي يساهم بها كلا الوالدين.
 

أعراض الصلع الوراثى

يبدأ الصلع الوراثي بنحافة الشعر ويتطور غالبًا لاستكمال تساقط الشعر على أجزاء من فروة الرأس، وسقوط  الشعر على الوسادة أو في الحوض أو على المشط يفقد الشخص العادي غير الأصلع 100 شعرة يوميًا، وقد يسقط المزيد من الشعر في ظل ظروف معينة ، مثل بعد الولادة أو مرض خطير.

 

في النساء ، يميل تساقط الشعر إلى أن يكون أكثر انتشارًا ولكنه مخفيا بشكل أفضل، ويتأثر الجزء العلوي من الرأس لأسفل الوسط، وغالبًا ما يكون في نمط "شجرة عيد الميلاد"، على النقيض من الرجال ، فإن الشعر على طول الجبهة عادة ما تظل طبيعية في النساء، تساقط الشعر بالكامل في أي مكان على فروة الرأس أمر غير معتاد وقد يشير إلى أن هناك مشكلة أخرى هي السبب ، مثل ثعلبة البقع (اضطراب الجهاز المناعي الذي يسبب بقع صلعاء) ، أو عدوى الفطريات أو أحد أنواع الجلد الأخرى الظروف.
 

طرق تشخيص الصلع الوراثى

عادة ما يتم تشخيص الصلع الوراثي من خلال نمط وتاريخ من نوع مماثل من فقدان الشعر التي تؤثر على أفراد الأسرة.

 


الصلع الوراثي

الشيخوخة

تساقط الشعر

فروة الرأس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة