هل جينات عائلة الأم هى المسئولة عن الإصابة بالصلع الوراثى؟

كتبت هند عادل

الصلع الوراثي هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الشعر، وهو ليس حالة مرضية في الحقيقة، ولكنه حالة طبيعية ناتجة عن مزيج من الوراثة ومستويات الهرمونات وعملية الشيخوخة، وسوف يلاحظ جميع الرجال والنساء تقريبًا تساقط الشعر أو ترقق الشعر مع تقدم العمر، فيما يواجه ما يصل إلى 40 ٪ من الرجال والنساء شكلا أكثر وضوحا لهذا العرض وفقا لتقرير لـ Harvard health.

وبدأ الباحثون في فهم المزيد عن سبب هذا النوع من تساقط الشعر، تحت تأثير شكل من هرمون التستوستيرون الذكوري، وتتغير الدورة العادية لنمو الشعر، مما يؤدي إلى شعر أقصر أو أرق، وفي النهاية يتوقف نمو الشعر في أجزاء معينة من فروة الرأس تمامًا، مما يتسبب في حدوث النمط النموذجي لتساقط الشعر، على عكس الموروث الشعبي المتمثل في أن الصلع موروث من عائلة الأم ، فإن الحالة تعتمد على الجينات التي يساهم بها كلا الوالدين.



أعراض الصلع الوراثى يبدأ الصلع الوراثي بنحافة الشعر ويتطور غالبًا لاستكمال تساقط الشعر على أجزاء من فروة الرأس، وسقوط الشعر على الوسادة أو في الحوض أو على المشط يفقد الشخص العادي غير الأصلع 100 شعرة يوميًا، وقد يسقط المزيد من الشعر في ظل ظروف معينة ، مثل بعد الولادة أو مرض خطير.

في النساء ، يميل تساقط الشعر إلى أن يكون أكثر انتشارًا ولكنه مخفيا بشكل أفضل، ويتأثر الجزء العلوي من الرأس لأسفل الوسط، وغالبًا ما يكون في نمط "شجرة عيد الميلاد"، على النقيض من الرجال ، فإن الشعر على طول الجبهة عادة ما تظل طبيعية في النساء، تساقط الشعر بالكامل في أي مكان على فروة الرأس أمر غير معتاد وقد يشير إلى أن هناك مشكلة أخرى هي السبب ، مثل ثعلبة البقع (اضطراب الجهاز المناعي الذي يسبب بقع صلعاء) ، أو عدوى الفطريات أو أحد أنواع الجلد الأخرى الظروف.