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محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسى يفتتح جامعة الملك سلمان 30 يونيو المقبل

الجمعة، 17 يناير 2020 11:04 م
محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسى يفتتح جامعة الملك سلمان 30 يونيو المقبل جانب من الزيارة
كتب محمد مجدى السيسى

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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس السيسى سيفتتح جامعة الملك سلمان 30 يونيو المقبل، بعد الانتهاء الكامل من أعمالها، مؤكدة أن المنطقة بأكملها ستشهد تطوير كامل الفترة المقبلة، لافتا إلي أنه سيتم الانتهاء أيضا من قصر ثقافة مدينة الطور، فضلا عن عمل كورنيش جديد بالمنطقة، ومركز تدريب للمرأة.

وأضاف "فودة" في كلمته خلال استقباله بالوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، علي هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، أن المحافظة خاطبت وزارة الاتصالات أكثر من مرة لتوفير مزيد من الشبكات في المناطق التي لا تصل إليها تغطية متطورة، مشددا أن المحافظة ستستمر في المتابعة حتي يتم تنفيذ كافة الشبكات المطلوبة.

ورصد الوفد البرلماني للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خلال الزيارة إهمال شديد في عدد من المواقع التي تفقدها في عدد من الجولات المفاجئة له خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، في ضوء الطلب المقدم من النائب غريب حسان، منها تهالك شديد وتراكم القمامة في مسرح الطور، وإهمال تسبب في انتشار الطحالب في حمام موسى، ما دفع اللجنة أن تقرر استدعاء وزيرى السياحة والتخطيط في اجتماع موسع.  

ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى أمين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.

 

 
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