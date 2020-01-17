محافظ القاهرة: 140 قناة فضائية تنقل حدث نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن هناك نحو 140 قناة فضائية على مستوى العالم سوف تنقل حدث نقل ال22 مومياء من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بمصر القديمة، نظرا لضخامة الحدث، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على قدم وساق لخروج هذا الحدث بشكل يليق بالحضارة الفرعونية المصرية، ومكانة مصر .

واضاف محافظ القاهرة، أنه تم تأجيل موعد نقل المومياوات لشهر فبراير المقبل مؤكدا أنه جارى رفع كفاءة الشوارع بشكل يليق بالحدث العالمى الذى يشهده عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة حول العالم.

وقال اللواء إبراهيم معوض، مدير جهاز الميدانية، إن نسبة العمل بلغت 80%، تم فيها رفع الكفاءة الكامل لشوارع وميادين المنطقتين الغربية والجنوبية بمحافظة القاهرة، كما تم انشاء سور جمالى بالفسطاط وتوحيد واجهات العقارات والمحال بطول مسار الموكب، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتجرى محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة وعدة جهات أعمال تطَير بمحيط متحف الحضارات، من بينها تطوير بحيرة عين الحياة، حيث تم الانتهاء من أعمال التوسعات وتكريك البحيرة من الجهتين الغربية والجنوبية، فضلًا عن الانتهاء من أعمال التطهير وإزالة الحشائش الموجودة على أجناب البحيرة، إلى جانب الانتهاء من تخليق الجزر المطلوبة داخل البحيرة.

كما وجه محافظ القاهرة برفع كفاءة الطرق وتوحيد الوان العقارات بطريق المطار والطريق الدائرى، حيث أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة أحياء المنطقة استعدت برفع كفاءة طريق المطار من إنارة وتشجير باعتبار الطريق المدخل الرئيسى لزوار القاهرة.

وفى السياق أنهت هيئة نظافة وتجميل العاصمة مراجعة الإنارة ودهانات المقاعد والأسوار الحديدية الموجودة بطول طريق مسار مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارات، والعمل على التشجير الزيني، على أنه جار الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، بجانب مراجعة أعمدة الإنارة وحالة النظافة بالمسار.