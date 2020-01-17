محافظ الإسكندرية: دراسة لتطوير حلقة الأسماك في بحري والانتهاء خلال عام

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لبائعي حلقة الأسماك بالأنفوشي، على ضرورة أن يتم إعادة تطوير الحلقة بالمستوى اللائق بعروس البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية بصدد الانتهاء من دراسة مشروع تطوير حلقة الأسماك، من خلال الاستعانة بمتخصصين وسيتم تخصيص أماكن بها لتجار الجملة وكذا تجار التجزئة، لتنتهي أعمال التطوير خلال عام، لتصل إلى المستوى الذي يليق بالإسكندرية أهم محافظات مصر الساحلية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، حيث تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم ، لحلقة الأسماك بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك ، للوقوف على أهم مشكلاتها ، والتقي بعدد من بائعي الأسماك خارج الحلقة ، مؤكدا أنه سيتم مراعاة الجميع خلال أعمال التطوير ، وطالبهم باﻹلتزام بعدم التواجد بحرم الطريق والمحافظة على نظافة اﻷماكن المحيطة بهم ، جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ، ونجوى أمين رئيس حي الجمرك.

من جهه أخرى أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم على ضرورة حل مشكلات منطقة رأس التين بحري التابعة لحي الجمرك ، مكلفا رئيس الحي بحل مشكلة خروج مياه من الطريق نتيجة لكسر ماسورة أسفل الطريق مشددا على حلها في الحال ، فضلا عن التأكيد على حل مشكلات الرصف والطريق ، خاصة بحرم طريق الترام ، والتنسيق بين مسئولي الطرق والنقل العام وكافة الجهات المعنية ، لحل مشكلات المنطقة ، التي تعد من أهم مناطق الإسكندرية التي يتوافد عليها يوميا الآلاف من زائري ومواطني المدينة.

على الصعيد ذاته شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التزام مستأجري الشواطئ والكافيتريات بالمنطقة ، باشتراطات التعاقد ، وإزالة كافة المخالفات ، مؤكدا أنه لن يسمح بالتهاون وإعاقة رؤية البحر ، وسيتم توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين.



المحافظ يتحدث الى بائعى الاسماك



جانب من الجولة



جولة بحى الجمرك



حلقة السمك



داخل حلقة الاسماك



