لو عندك حصوات فى المرارة.. 8 نصائح للعلاج

كتبت نهير عبد النبى

حصوات المرارة من المشاكل الصحية الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على الحالة الصحية لهم، وهنا لا بد من زيارة الطبيب فورا والمتابعة وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوط، وبعض الحالات تحتاج لتدخل جراحى لاستئصال الحصوات أو المرارة نفسها، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض النصائح لمرضى حصوات المرارة يجب اتباعها وهى :

نصائح لمرضى حصوات المرارة:



1:ينصح مرضى حصوات المرارة بتناول خل التفاح، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وعلاج حصوات المرارة.

2:الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون حيث انها تعمل على افراز المواد الصفراوية وتزيد من التهاب المرارة، واستبداله بالأطعمة الصحية والخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجسم.

3:ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وخالية من الدهون والتوابل، حيث يساعد ذلك على الهضم بشكل صحي ويحد من خطر تكوين حصوات المرارة والألم.

4:الاكثار من شرب السوائل الطبيعية والعصائر الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الالتهابات والألم.

5:ينصح مرضى حصوات والتهاب المرارة بتجنب الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، حيث انها تعمل على زيادة الالتهاب والألم.

6:عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فبعض الأدوية تؤثر على صحة المرارة وتزيد من الالتهاب والألم.

7: كما ينصح مرضى التهاب وحصوات المرارة بتجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية والتدخين، فهى من العادات السيئة التى تؤثر على المرارة وتزيد الالتهاب والألم.

8:ينصح بالتزام الراحة واتباع التعليمات التى يصفها الطبيب مع تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة ، وعدم الافراط فى تناول المسكنات حتى لا تؤثر على صحة المعدة وتسبب الالتهابات والقرح.