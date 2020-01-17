كيف يستخدم فيتامين C للسيطرة على مشاكل ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

انخفاض ضغط الدم هى الحالة التى ينخفض ​​فيها ضغط الدم فى الأوعية الدموية بشكل ملحوظ عن 90/60 مم زئبق، وفى الواقع يؤثر عادة ما نأكله ونشربه على قلوبنا وعقلنا وجميع أعضاء الجسم الأخرى، لذا فإن قلة الاستقرار فى أسلوب الحياة واتباع نظام غذائى غير صحى زاد من خطر العديد من الأمراض، وأن مشكلة ضغط الدم واحد من المشكلات، والذى يسبب العديد من الأمراض الخطيرة.

وفقا للدراسات والأبحاث على موقع "news medical today" يعد تضمين فيتامين C فى نظامك الغذائى فرصة جيدة لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير.

يعتقد الأطباء أنه نظرًا للتغيرات فى نمط الحياة، يتلقى كل شخص تقريبًا شكاوى حول هذا الأمر فى كل أسرة، لكن وفقا لأبحاث حديثة، فإن المستويات العالية من فيتامين C لدى النساء تساعد فى الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.



الأطعمة التى تساعد فى السيطرة على ضغط الدم

أدرج هذه الأطعمة المليئة بفيتامين C فى نظامك الغذائى السيرة على ضغط الدم

الفلفل

يحتوى الفلفل على الكثير من مضادات الأكسدة، كما أنه غنى بفيتامين C، الذى يزيل إجهاد الدماغ ويخفض الكوليسترول فى الجسم.

عنب

العنب لذيذ وصحى، حيث يحتوى على الكثير من السعرات الحرارية، والألياف، وكذلك فيتامين (ج) وفيتامين (هـ).

عصير ليمون

أفضل وأرخص مصدر لفيتامين C هو الليمون، فكمية فيتامين C الموجودة في الليمون تلبي حوالي نصف احتياجاتك اليومية. إذا كنت تشرب عصير الليمون على معدة فارغة كل صباح ، فبالإضافة إلى وزنك ، سيكون كل من ضغط الدم والقلب تحت السيطرة.

البرتقال

البرتقال مصدر جيد لفيتامين ج ولذيذ أيضًا، وجنبا إلى جنب مع تعزيز المناعة ، فهو يوفر لك 51.1 ملغ من فيتامين C.

تدابير أخرى

الكالسيوم ضرورى لارتفاع ضغط الدم ، لذا تأكد من تناول 800 ملغ من الكالسيوم على الأقل، ويتم الحصول عليها من ثلاثة أكواب من الحليب.

تناول 3-4 براعم من الثوم يوميًا يتحكم أيضًا في ضغط الدم.

استهلاك 20 غراما من الألياف في اليوم يقلل أيضا من الكوليسترول ويقلل أيضا من مشاكل ضغط الدم، يمكن الحصول على الألياف في النظام الغذائي من البقوليات والفواكه مثل التفاح والمانجو والموز والخوخ وغيرها من الذرة الشوفان.