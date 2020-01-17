كندا: يجب إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة لفرنسا

أوتاوا (رويترز)

حث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو إيران، اليوم الجمعة، على إرسال مسجلى محادثات قمرة القيادة وبيانات الرحلة للطائرة الأوكرانية التى تحطمت قرب طهران إلى فرنسا لتحليلهما وقال إن أولى رفات الضحايا يجب أن تعود قريبا إلى كندا.

وقال ترودو فى مؤتمر صحفى فى أوتاوا إن فرنسا من الدول القليلة التى لديها القدرة على تحليل بيانات الصندوقين الأسودين بعد تلفهما بشدة.

وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة بصاروخ فى الأسبوع الماضى بطريق الخطأ. ولقى 176 شخصا حتفهم فى الكارثة من بينهم 57 كنديا.

وقال ترودو "إيران ليس لديها مستوى الخبرة الفنية وخاصة المعدات اللازمة التى تجعلها قادرة على تحليل هذين الصندوقين الأسودين التالفين بسرعة".

وأضاف "هناك بداية لتوافق على أن... (فرنسا) ستكون المكان المناسب لإرسال هذين الصندوقين الأسودين إليه للحصول على المعلومات الصحيحة منهما بطريقة سريعة، وهذا هو ما نحث السلطات الإيرانية عليه".

وقال ترودو إن 20 من أسر الضحايا الكنديين طلبت عودة الجثامين. ومضى قائلا للصحفيين إنه يتوقع عودة أولى الرفات "فى الأيام المقبلة". ولم يخض فى تفاصيل.