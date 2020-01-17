فيديو معلوماتى.. رجيم 80/20 هيساعدك تاكل اللى نفسك فيه بالعقل

ربما هذه المرة الأولى التى تسمع فيها عن رجيم 80/20، وهو أحد الأنظمة الغذائية التى تعتمد على تناول الطعام بنسب صحية مع عدم الشعور بالحرمان أو القيود من خلال تناول أى طعام، وذلك وفقاً لموقع " womensday"، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على رجيم 80/20 وفوائده لصحتك..
ما هو رجيم 80/20 ؟
-نظام غذائى يعتمد على نسب صحية.
- الطعام الصحى بنسبة 80 %، أما الـ 20% الأخرى فهى أى طعام ترغب به.
أو يمكن تناول طعام صحى خلال الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع "فرى" .
هل توجد خطة لرجيم 80/20
لا توجد قواعد أو خطة لما تأكله خلال الجزء "الصحي".
- تناول كل العناصر الغذائية.
- الدهون محدودة وصحية مثل: المكسرات والبذور والزيوت الصحية.
- الحبوب عبارة عن حبوب كاملة مثل الكينوا .
فوائد رجيم 80/20
يسمح لك بتناول كل ما ترغب به دون قيود أو حرمان.
وتناول الطعام الصحى له فوائد عديدة:
- خفض الكوليسترول فى الدم.
-فقدان الوزن.
- تحسين المزاج.
- زيادة مستويات الطاقة.
- تقوية العظام.
سلبيات رجيم 80/20
تصنيف الأكل إلى جيد وسيئ يجعلك تشعر بالذنب تجاه الطعام.
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