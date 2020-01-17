فيديو معلوماتى.. رجيم 80/20 هيساعدك تاكل اللى نفسك فيه بالعقل

كتبت فاطمة خليل

ربما هذه المرة الأولى التى تسمع فيها عن رجيم 80/20، وهو أحد الأنظمة الغذائية التى تعتمد على تناول الطعام بنسب صحية مع عدم الشعور بالحرمان أو القيود من خلال تناول أى طعام، وذلك وفقاً لموقع " womensday"، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على رجيم 80/20 وفوائده لصحتك..

ما هو رجيم 80/20 ؟

-نظام غذائى يعتمد على نسب صحية.

- الطعام الصحى بنسبة 80 %، أما الـ 20% الأخرى فهى أى طعام ترغب به.

أو يمكن تناول طعام صحى خلال الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع "فرى" .

هل توجد خطة لرجيم 80/20

لا توجد قواعد أو خطة لما تأكله خلال الجزء "الصحي".

- تناول كل العناصر الغذائية.

- الدهون محدودة وصحية مثل: المكسرات والبذور والزيوت الصحية.

- الحبوب عبارة عن حبوب كاملة مثل الكينوا .

فوائد رجيم 80/20

يسمح لك بتناول كل ما ترغب به دون قيود أو حرمان.

وتناول الطعام الصحى له فوائد عديدة:

- خفض الكوليسترول فى الدم.

-فقدان الوزن.

- تحسين المزاج.

- زيادة مستويات الطاقة.

- تقوية العظام.

سلبيات رجيم 80/20

تصنيف الأكل إلى جيد وسيئ يجعلك تشعر بالذنب تجاه الطعام.