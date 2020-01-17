"صحة الأقصر " تختتم فعاليات إختبارات مدربى الزمالة المصرية لـ4 محافظات بالصعيد

صرح دكتور منتصر رؤوف، منسق الزمالة بالمحافظة بأن مديرية الصحة بالأقصر، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، عقدت لأول مرة اختبارات مدربين بالزمالة على أرض محافظة الأقصر، وكذلك لعدد 4 محافظات "الأقصر - أسوان - قنا- سوهاج".

ولقد أتمت مديرية الصحة بالأقصر أمس الخميس، فعاليات المقابلة الشخصية ، التى شهدت اقبالاً كبيراً وصل إلى 80 مُتقدماً من الأطباء الحاصلين علي الزمالة سابقاً في كافة التخصصات، وكانت المقابلات الشخصية قد بدأت من الساعة الحادية عشر صباحاً إلى الساعة السابعة مساء بقيادة دكتورة عبير السيد حامد زميل علمي طب الأطفال معهد القلب القومي ومنسق تدريب الأطفال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية .

وكان قد أصدر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم اتخاذ عدة خطوات جادة للعمل على تشغيل مستشفى العديسات الجديدة فى أقرب وقت ممكن، وذلك فى ضوء توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة التشغيل التجريبى لمستشفى العديسات استعداداً لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر مطلع عام 2020، حيث تنتظر خلال الفترة المقبلة مدينة الطود شرق الأقصر، افتتاح الصرح الطبى العالمى الجديد تجريبياً خلال شهر يناير 2020، ويدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى مارس المقبل، وهى "مستشفى العديسات الجديدة"، التى تخدم جراحات القلب المتنوعة، وجراحات الأطفال من مختلف أنحاء محافظة الأقصر وجنوب الصعيد، ويتم وضع منظومة طبية متكاملة لخدمة قلب وأطفال الصعيد خلال العام المقبل.