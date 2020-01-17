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شابان يتنمران على أحد ذوى الإعاقة.. ويعترفان: صورناه بهزار

الجمعة، 17 يناير 2020 11:50 م
شابان يتنمران على أحد ذوى الإعاقة.. ويعترفان: صورناه بهزار تنمر - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط الشخصين اللذين تعرضا لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ومضايقته، والذى ظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
تبين حضور أحد المواطنين (بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (من ذوى الاحتياجات الخاصة - مقيم بذات العنوان) لقسم شرطة المطرية بالقاهرة، وقرر بتضرره من شخصين (طالبين بالمرحلة الثانوية، ويقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتنمر على نجله وإجباره على القيام ببعض الحركات والاستهزاء به حال عودته لمسكنه، وقيام أحدهما بتصويره بواسطة هاتف محمول، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بذات المضمون.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح واللهو مع نجل المُبلغ، وجار ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخإذ الإجراءات القانونية.
 
وفى واقعة تنمر جديدة داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، التقط أحد الطلاب مقطع فيديو لواقعة سحل وضرب لأحد زملائه على يد عدد كبير من الطلاب فى فناء المدرسة فى ظل غياب تام للمدرسين والإداريين المسئولين عن المراقبة والإشراف.

ظهر فى مقطع ألفيديو المتدأول عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واقعة سحل لأحد الطلاب داخل فناء مدرسة، حيث يقوم عدد كبير من الطلاب بضربه وسحله ركل بالقدم، ومحأولة تعريته من ملابسه ووضع خرطوم مياه داخل ملابسه، وسط ذهول كبير من الطالب المسحول، لعدم تدخل أحد لإنقإذه.وسرعان ما انتشر مقطع ألفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط حالة من الغضب، ومطالبة القائمين على المدرسة بمعاقبة هؤلاء الطلاب وفتح تحقيق شامل يضم المدرسين المسئولين على مراقبة تلك الطلاب الذين حولوا فناء المدرسة لساحة تنمر كبير.

وعلق الكثير من متدأولى تويتر، على مقطع ألفيديو، وكشف آخرون عن اسم المدرسة التى حدثت فيها الواقعة، مطالبين بتحويل ألفيديو لقضية كبيرة من أجل عدم تكرار تلك الواقعة مرة آخرى والحد من ظاهرة التنمر التى تنتشر بشكل كبير داخل المدارس.

 
 

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