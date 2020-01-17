رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد تمركزات فرق الطوارئ لمواجهة النوة.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية ، سير العمل وتمركزات فرق الطوارئ بالشركة لمواجهة أمطار الشتاء اليوم التي شهدتها المحافظة فى النوة الحالية ، مشددا على تكثيف العمل لعدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من السيولة المرورية بالشوارع الحيوية بالمحافظة.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، على رفع درجة الاستعداد القصوى ، حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الـ 24 ساعة ، كما كلف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، بتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار الساعة.

وكانت نفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار منذ بداية شهر أغسطس وحتى سبتمبر، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبًا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر.

كما وضعت الشركة خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها اعتبارًا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر.

وشهدت الإسكندرية اليوم ، هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة ، خاصة غرب الإسكندرية ، فيما حذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، إلى إحتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة يومي الجمعة والسبت طبقاً لنتائج استقراء الخرائط ، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة ، حيث يستمر سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً ، والتى تصل كثافتها في يوم الجمعة الي 15 مم على غرب الاسكندرية ، وتصل كثافة الأمطار فى يوم السبت الى 20 مم.



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