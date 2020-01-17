سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

توقعات الطقس غدًا.. أمطار ورياح واضطراب بالملاحة وذروة الموجة بالعاصمة

الجمعة، 17 يناير 2020 08:32 م
توقعات الطقس غدًا.. أمطار ورياح واضطراب بالملاحة وذروة الموجة بالعاصمة أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ، حيث شهدت أغلب أنحاء الجمهورية أمطار غزيرة امتدت لمناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد باستمرار الموجة حتى صباح الأحد المقبل، فيما رفعت كافة المحافظات حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار، مع تحذيرات من استمرار ذروة الموجة اليوم وغدًا السبت على القاهرة.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا السبت ذروة الموجة السيئة التى تشهدها البلاد، فى نقاط مبسطة كما يلى:

- توقعات بأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة

- الأمطار ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ

- اﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ

-  اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 

-  اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮالأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة

-  درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

-  درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة.

وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيء تتعرض لها البلاد منذ أمس الخميس ولمدة 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، ونشاط للرياح تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وتزيد احساسنا ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية يستمر حتى السبت وانخفاض فى درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء بمعدل 3 لـ 6 درجات، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة من خفيفة لمتوسطة وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.

 

 



 


الارصاد

الطقس

حاله الطقس

اخبار مصر

اخبار مصرية

طقس الغد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. والأرصاد تحذر: ذروة الموجة اليوم وغدا

الجمعة، 17 يناير 2020 01:21 م

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة غدا

الجمعة، 17 يناير 2020 01:16 م

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على المدينة المنورة

الجمعة، 17 يناير 2020 08:59 ص

احذروا طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة تمتد للعاصمة وانخفاض بالدرجات ورياح واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تحذر: الجمعة والسبت ذروة موجة عدم الاستقرار بالقاهرة.. وتكشف: بداية تحسن تدريجى بحالة الجو الإثنين

الخميس، 16 يناير 2020 04:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين

الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين

"بروحنا نحميكن".. أول صورة لـ" نانسى عجرم" مع بناتها بعد اتهام زوجها بالقتل

"بروحنا نحميكن".. أول صورة لـ" نانسى عجرم" مع بناتها بعد اتهام زوجها بالقتل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة