الداخلية تجرى عملية لطفل داخل مستشفى الشرطة استجابة لالتماس أسرته.. صور

فى لفتة إنسانية، لبت وزارة الداخلية إلتماس أسرة أحد الأطفال، وأجرت عملية جراحية دقيقة له داخل مستشفى الشرطة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الاجتماعى، وسرعة الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستقبال الطفل يسرى عزت – يبلغ من العمر 11 عاماً – بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق .. وذلك استجابةً لالتماس أسرة الطفل بمساعدتها فى تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة ، حيث تم إستقباله بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم عرضه على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة له ، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفل ، وخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن إستقرت حالته.
ولقي ذلك إستحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسهم وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم .
واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
تم استقبال الحالات التى بلغت 139 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.
الطفل ..
الطفل داخل المستشفى
الطفل
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