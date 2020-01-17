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الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 17 يناير 2020 06:52 م
الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع.. لا صحة لإلغاء دعم الخبز نهائياً.. «المركزى» ينفى تداول عملات مزيفة فئة 200 جنيه.. «التعليم العالى» تنفى نقص الأدوية بمعهد الأورام .. و«الزراعة»: لا صحة لتوقف كارت الفلاح.

 

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السيسي

مصر

ألمانيا

برلين

نادية الجندى

الامم المتحدة

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