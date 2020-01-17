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"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 17 يناير 2020 06:26 م
"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 18.6 مليون ورقة بقيمة 962.8 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 317.5 مليون ورقة، بقيمة 700.4 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 189.3 مليون ورقة بقيمة 466.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 46.4 مليون ورقة بقيمة 244.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 23.1 مليون ورقة بقيمة 242.6 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 235.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 38 مليون ورقة منفذة بقيمة 231 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 45.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 183.4 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 30 مليون ورقة منفذة بقيمة 66.1 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 64.4 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا التجارة والموزعون والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 3 ملايين جنيه، الثانى بحجم تداول 1968 ورقة بقيمة 108.8 ألف جنيه.
 
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.82% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.6 مليار جنيه إلى 394.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.7 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 594.3 مليار جنيه إلى 600.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
 
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة. 
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1390.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 15987.96 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 502.05 نقطة.
 
وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
 

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