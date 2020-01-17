اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 5.5 % خلال 2019.





الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 5.5 % خلال 2019





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