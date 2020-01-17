سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 02:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 17 يناير 2020 07:10 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 5.5 % خلال 2019.

1
 

الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 5.5 % خلال 2019

2
 

القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

3
 

الإسكان تبدأ الاستعلام عن الحاجزين بالإعلان 12 بـ"الإسكان الاجتماعى"

4
 

نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا

5
 

وزيرة التضامن توجه بتقديم الرعاية للطفلة فاطمة بعد تعرضها لتعذيب

6
 

الجيش التونسى: طائرات بدون طيار تحلق في ليبيا قرب الحدود مع تونس

7
 

 

الخزانة البريطانية تدرج حزب الله بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية

8
 

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. والأرصاد تحذر: ذروة الموجة اليوم وغدا

9
 

فيديو.. بادجى فى أول لقاء: فخور بانضمامى لنادى القرن.. وطموحى بلا حدود

10
 

فيديو وصور.. منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3 / 5 فى التصفيات الأفريقية

 


بادجى

الاهلى

مصر والمغرب

الأمم المتحدة

مصر

القوى العاملة

الإسكان

نقابة الأطباء

الجيش التونسى

حزب الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين

الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين

"بروحنا نحميكن".. أول صورة لـ" نانسى عجرم" مع بناتها بعد اتهام زوجها بالقتل

"بروحنا نحميكن".. أول صورة لـ" نانسى عجرم" مع بناتها بعد اتهام زوجها بالقتل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة