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ارتفاع سعر الدولار الاسترالى فى ظل بيانات تظهر تعافيا محتملا فى الصين

الجمعة، 17 يناير 2020 02:28 م
ارتفاع سعر الدولار الاسترالى فى ظل بيانات تظهر تعافيا محتملا فى الصين الدولار الأسترالى
لندن – رويترز

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ارتفع الدولار الأسترالى، اليوم الجمعة، إذ أظهرت بيانات صينية أن الضغط المفروض على ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ربما بدأ فى الانحسار، فيما صعد اليوان فى المعاملات الخارجية لأعلى مستوى فى ستة أشهر مقبل العملة الأمريكية.
 
وتداولات الدولار الأسترالى فى المعتاد مؤشر سيولة لليوان الصينى إذ أن اقتصاد البلاد المحدود والمنفتح يعول بقوة على الصادرات إلى الصين.
 
وعلى الرغم من أن اقتصاد الصين نما 6% فى الربع المنتهى فى ديسمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وأن النمو فى 2019 بنسبة 6.1% كان الأبطأ فى 29 عاما، من المتوقع على نطاق واسع أن تستحدث بكين المزيد من إجراءات التحفيز فى 2020 بينما يظل الضعف يعترى الاستثمار والطلب.
 
وارتفع الدولار الأسترالى ونظيره النيوزيلندى 0.2% مقابل الدولار الأمريكى لكل منهما، بينما صعدت العملة الصينية فى السوق الخارجية 0.2% إلى 6.8636 يوان للدولار وهو أقوى مستوياتها منذ يوليو 2019.
 
وعلى الرغم من أن مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، تمسك بمركزه لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية محدودة، ولم يطرأ تغير يذكر عليه عند 97.31.
 
واستقر الجنيه الاسترلينى دون 1.31 دولار اليوم ويتجه صوب تسجيل أول مكسب أسبوعى فى شهر، على الرغم من أنه مر بأسبوع صعب ضم انطوى على بيانات صعبة بما فى ذلك انخفاض التضخم على نحو غير متوقع وتعليقات تميل إلى التيسير النقدى من جانب صانعى السياسات فى البنك المركزى.
 

الدولار الاسترالى

سعر الدولار الاسترالى

الصين

اليوان الصينى

اقتصاد الصين

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