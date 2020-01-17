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اجراءات يجب فعلها عند وجود انحناء فى العضو التناسلى.. الدكتور أحمد عادل يوضح

الجمعة، 17 يناير 2020 03:00 م
اجراءات يجب فعلها عند وجود انحناء فى العضو التناسلى.. الدكتور أحمد عادل يوضح الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

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هناك بعض الاجراءات التي يجب فعلها في حالة اكتشاف وجود انحناء في العضو التناسلي لدى الرجل.الدكتور أحمد عادل، مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني يوضح في التقرير التالي اساليب وطرق التعامل عند اكتشاف وجود انحناء في العضو التناسلي.

وفي بداية حديثه لـ "اليوم السابع" نصح الدكتور احمد عادل انه اذا اكتشف الرجل وجود انحناء في العضو التناسلي مع ضعف في الانتصاب بأن يتوجه فورا للطبيب المختص.

5 طرق هامة لتشخيص الاصابة بإنحناء العضو التناسلي
5 طرق هامة لتشخيص الاصابة بإنحناء العضو التناسلي

 

واشار ان هناك ثمة اجراءات يتم اتخاذها في حالة وجود انحناء في العضو التناسلي لعل أهمها هو التحدث مع المريض لمعرفة التاريخ المرضي له، لأن في هذه الحالة يتم التعرف عن مدة الإصابة بإنحناء العضو التناسلي، فإذا تبين إن هذا الإنحناء مصاب به منذ مرحلة البلوغ إذن الأسباب خلقية التي تحدثنا عليها سابقاً، أيضا التعرف عن ما اذا كان مريض سكر أم لا، وكذلك التعرف عن ما اذا كان لديه نقص في هرمون الذكورة أم لا، كل هذه المعلومات هامة جدا للتشخيص.

واوضح ان هناك من يجد جزء متحجر في العضو التناسلي وهذا هو الجزء المتليف الذي يسبب الأنحناء، وعندما يحدث ذلك ويشعر المريض بالجزء المتليف بيده، فهذا يعني أنه في مرحلة متقدمة من الإصابة، أيضا من الممكن أن يشعر المريض بإن الإنتصاب قل لأن هذا التليف يؤثر على اندفاع الدم داخل العضو التناسلي، ويؤثر أيضا على ابقاؤه فبالتالي من الوارد إن المريض الذي لديه انحناء في العضو ان يكون لديه مشكلة في الانتصاب.

3 فحوصات هامة قبل علاج مريض انحناء العضو التناسلي
3 فحوصات هامة قبل علاج مريض انحناء العضو التناسلي

 

واكد انه عند فحص المريض يتم التركيز على البؤر المتحجرة في العضو التناسلي، ايضا لابد من التأكد إن فتحة مجرى البول موجودة في المكان الطبيعي، لأن إذا كانت فتحة مجرى البول في المنطقة السفلى من رأس العضو التناسلي فهذا يعني إن لديه قصر في أنبوب مجرى البول وهو السبب في هذا الانحناء.

أما بالنسبة للفحوصات فشدد الدكتور أحمد عادل على أهمية أن تجري تلك الأشعة في المكان المخصص لها، حيث يتم فحصه بإجراء الأشعة الدوبلكس والذي نحدد من خلالها الدورة الدموية للعضو، و درجة و زاوية الإنحناء, والتي يتحدد عليها ايضاً طريقة العلاج المثالية لتلك الحالة، كما يجب إجراء تحليل سكر حتى نتأكد من عدم إصابته بالسكر، مع قياس مستوى هرمون الذكورة لديه.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

 

للتواصل-احمد-عادل

 

الفريق-الطبي

الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

سرعة القذف

انحناء العضو التناسلي

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