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إزالة 72حالة تعد على الرقعة الزراعية خلال 3 أشهر بالمحلة

الجمعة، 17 يناير 2020 07:49 م
إزالة 72حالة تعد على الرقعة الزراعية خلال 3 أشهر بالمحلة أعمال الرصف الليلية
الغربية – عادل ضرة

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شن مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى ، حملات موسعة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بنطاق قرى مركز المحلة، بالتنسيق مع جهاز الشرطة والزراعة والوحدات المحلية، أسفرت الحملات عن إزالة 72حالة تعدى على الرقعة الزراعية خلال شهور نوفمبر وديسمبر الماضيين ويناير الجاري.

و تم إزالة 17 حاله تعدي على الأرض الزراعية في المهد بداية من العام الحالي بمساحة 17 قيراط،  وإزالة  33 حالة تعدى على الأرض الزراعية في المهد بمساحه فدان و13 قيراط خلال شهر ديسمبر الماضى، وإزالة 22حالة تعدى على الرقعة الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضى، بمساحه 14 قيراط 

 

من ناحيه أخرى تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال الرصف الليلية الجارية بشارع البجر بالمنطقة الواقعة بين ميدان البندر و ميدان بنزايون حيث جارى أعمال الرصف والترميم وتعديل المناسيب،ووجه رئيس المدينة القائمين على الأعمال بسرعة استكمال شارع البحر نظرا لاهميته باعتباره أحد أهم شوارع مدينة المحلة الكبرى.

يذكرأن شارع البحر قد شهد خلال الفتره الحاليه عدد كبير من مشروعات المرافق والبنية التحتية منها احلال وتجديد خطوط الانحدار والطرد للصرف الصحى أمام منطقة الحنفى والديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى ومسجد عبد الحى خليل والبندر، ومد كابلات الفايبر لمشروع التحول الرقمى و الربط بين المؤسسات الحكومية،  ودهان اعمدة الانارة و تغطية فتحات الاعمدة و صيانة كابلات الكهرباء، وتطوير شامل فى الجزيرة الوسطى وإعادة صيانتها و تهيئتها، وزراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة.

 

 

أعمال الرصف الليلية (1)
أعمال الرصف الليلية 
أعمال الرصف الليلية (2)
أعمال الرصف الليلية 
أعمال الرصف الليلية (3)
أعمال الرصف الليلية 

 

 


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