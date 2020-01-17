ألمانيا: استعدادات أمنية وحظر الطيران فوق المنطقة الحكومية قبيل مؤتمر ليبيا

برلين /أ ش أ/

رفعت الحكومة الألمانية حالة الاستعداد والتأمين إلى أقصى درجة فى العاصمة برلين بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ليبيا، الذى يشارك فيه وفود رفيعة المستوى من 11 دولة بعد غد الأحد.

وأكدت الحكومة الألمانية أن مؤتمر ليبيا، الذى تستضيفه العاصمة برلين بعد غد الأحد، سيكون له تأثير على حركة المرور فى العاصمة.

وأفادت الحكومة، فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، بأنها ستنشيء منطقة حظر طيران فوق الحى الحكومي، ومن ثم سيُحظَر كذلك التحليق فوق منطقة نهر شبراى مقر تجمع الرؤساء والقادة فى المستشارية الألمانية وحول المقاطعة الحكومية.

وبدورها، أصدرت الشرطة الألمانية بيانا أعلنت فيه وجوب التزام سائقى السيارات بتجنب القيادة وسط المدينة فى أيام انعقاد مؤتمر ليبيا- يومى السبت والأحد- لوجود وفود رفيعة المستوى من 11 دولة، فضلا عن ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية.

وشددت الشرطة الألمانية على أن سكان برلين سيواجهون اضطرابات هائلة فى حركة المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ليس بسبب المؤتمر وحده بل لأن هناك الآلاف من المزارعين يتظاهرون بالجرارات فى شوارع المدينة يوم السبت، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح مؤتمر الأسبوع الأخضر الدولى بحضور أكثر من 180 دولة ممثلة فى المعرض.

وبناء على ذلك، لفتت الشرطة إلى أنها سترفع حالة الاستعداد والتأمين إلى أقصى درجة فى العاصمة الألمانية برلين.