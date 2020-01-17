سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 17-1- 2020

الجمعة، 17 يناير 2020 03:59 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 17-1- 2020 الذهب
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 17-1-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة بأمس، حيث سجل "عيار 24"  1870.80 ريال سعودى بما يعادل 50.06 دولار أمريكى.

وجاءت أسعار الذهب فى السعودية كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24 187.80 ريال 50.06$
 
سعر الذهب عيار 22 172.15 ريال 45.89$
 
أسعار الذهب عيار 21 164.33 ريال 43.80$
 
أسعار الذهب عيار 18 140.85 ريال 37.54$
 
سعر الذهب عيار 14 109.55 ريال 29.20$
 
سعر الذهب عيار 12 93.90 ريال 25.03$
 
أسعار أوقية الذهب 5,840 ريال 1,557$
 
أسعار جنيه الذهب 1,315 ريال 350.41$
 
أسعار كيلو الذهب 187,796 ريال 50,058$
 
 
أسعار الذهب اليوم فى السعودية تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من السعودية، كما تهم أسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة المستثمرين فى السعودية، نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمى، وفى الوقت الذى تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقى الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى السعودية أو بباقى الدول العربية.
 
من أهم الاسباب التى تؤثر على انخفاض أو ارتفاع الذهب فى السعودية أو فى العالم حتى هو سعر الدولار، حيث أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية وبمعنى أدق أنه بحالة ارتفاع سعر الدولار عالمياً يؤدى ذلك مباشرة إلى انخفاض أسعار الذهب فى السعودية وفى البورصة العالمية للذهب، والعكس صحيح إذا انخفض سعر الدولار يؤدى ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر الذهب فى السعودية، ولذلك يجب مراقبة وضع الدولار.
 
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين فى العالم.
 

الذهب

اسعار الذهب

الذهب فى السعودية

سعر الذهب فى السعودية

عيار 21

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين

الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين

"بروحنا نحميكن".. أول صورة لـ" نانسى عجرم" مع بناتها بعد اتهام زوجها بالقتل

"بروحنا نحميكن".. أول صورة لـ" نانسى عجرم" مع بناتها بعد اتهام زوجها بالقتل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة