أخبار المحافظات اليوم.. مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها بالبحيرة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها: مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها بالبحيرة، أهالى المنيا يشيعون جثمان الشهيدة الثانية لميكروباص أطباء التكليف، مختار جمعة من الغردقة: مليار ونصف من أموال الأوقاف للفقراء.

مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها بالبحيرة

لقيت اليوم فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بمدينة دمنهور بالبحيرة. كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين مصرع "آ.م.إ" 17 سنة مقيمة بمدينة دمنهور إثر سقوطها من شرفة منزلها فى ظروف غامضة، وتم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى المعهد الطبى القومى بدمنهور، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الواقعة.

أهالى المنيا يشيعون جثمان الشهيدة الثانية لميكروباص أطباء التكليف



الدكتورة رانيا محرم محمد الشهيدة الثانية لميكروباص أطباء التكليف

شُيعت جنازة الدكتورة "رانيا محرم محمد"، من مسجد الشبان المسلمين في مدينة المنيا، والتي لقيت مصرعها الأربعاء الماضي، في حادث ميكروباص الطبيبات.

كانت طبيبتان، قد لقيتا مصرعهما، وأصيب 11 آخرون من ابناء المنيا، الأربعاء الماضي، في حادث تصادم سيارتين، عند مدخل بوابة الكريمات على طريق الجيش بزمام محافظة الجيزة وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر.

كانت نقابة الأطباء بالمنيا أصدرت بيانا بشأن الحادث الأليم الذي وقع للطبيبات أول أمس الأربعاء، أكدت فيه أن الحادث لن يمر مرور الكرام، ويجب على أثره محاسبة المسئولين بالوزارة، ومديرية الصحة بالمنيا بسبب الاستخفاف بسلامة ومصلحة الطبيبات، وإبلاغ الطبيبات بضرورة السفر للقاهرة قبلها بمدة غير كافية دون توفير وسيلة نقل آمنة، خاصة في ظل الطقس السيء وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولي مع الإصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون تروي أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء بناتنا الغالي.

مختار جمعة من الغردقة: مليار ونصف من أموال الأوقاف للفقراء

قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إن أموال الأوقاف تحدث تنمية في المجتمع، حيث إن هناك ما يتخطى 30 مليونا في أعمار المساجد وفرشها، وكذلك هناك مليار ونصف للفقراء، موضحا أن الأوقاف تقيم 50 وحدة يتم إنشاؤها في حلايب ب 25 مليون جنيه.

يذكر أن وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، ركز على الآداب العامة ودورها فى تقدم الأمم، وتحدث عن آداب الاستئذان مع الوالدين والعلماء والحكام، وكذلك تحدث عن أساليب الأستئذان وأنها من مكارم الأخلاق، والإسلام دين الأخلاق.

اليوم السابع فى مسقط رأس الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى بالمنوفية

على بعد 20 كيلو مترًا تبعد قرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عن مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، وهي القرية التي كانت تعيش فيها الفنانة ماجدة الصباحى بنت محافظة المنوفية، والتى تسودها حالة من الحزن والأسى حزنا على الفنانة، التى رحلت عن عالمنا صباح أمس عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد حياة حافلة بالفن والعطاء.

وكشف بعض المقربين من الفنانة الراحلة تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة الفنانة الكبيرة، مؤكدين أنها كانت طبيعية ولم تكن تعانى من المرض، وتوفت فى منزلها.

وقال فى البداية النائب أحمد رفعت، إن الاسم الحقيقى للفنانة الراحلة ماجدة الصباحى هو عفاف على كامل الصباحى، والتى ولدت فى 6 مايو سنة 1931 فى قرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتعد عائلة الصباحى من أكبر العائلات على مستوى مركز قويسنا بأكملها وليس فقط قرية مصطاى البلد الأم لقرى الوحدة المحلية إبنهس.

أكد "رفعت"، أنه كان لها شقيقان الأول اللواء مصطفى الصباحى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق، والمهندس توفيق الصباحى، ولها 3 أنجال عم، وهم على وعادل وعبدالرحيم الصباحى، وهم كانوا أقرب الناس لها لأنهم كانوا أصدقائها منذ الطفولة.

وأضاف "رفعت"، أنها كانت حريصة منذ انتقالها إلى محافظة القاهرة ورغم انشغالها بالأعمال الفنية على زيارات مستمرة للقرية، وكانت تقوم دائما بأعمال خيرية، وكانت تقوم بدعوة زملائها الفنانين، ومن أهم من حضر إلى قرية مصطاى بقصر والده هم الفنان جورج سيدهم نور الشريف والفنانة بوسى .

وأشار عصام الصباحى نجل شقيق الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى، إلى أن الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى كانت حريصة كل الحرص على صلة الرحم دائما بجميع أقاربها، واستطرد: كنا دايما حريصين على زيارتها بمنزلها فى القاهرة، وذلك لأنها لم تعد تتحمل السفر إلى القرية نظرا لكبر سنها . وأضاف الصباحى، أن الراحلة كانت دائما تحرص على المساهمة فى كافة الأعمال الخيرية بالقرية وكانت ترسل دائما مساعدات مالية للفقراء من أهالى القرية .

14 عاما زواج ومازالت عذراء

قصة حب بين زوجين انتهت بطلاق شفهى وهروب الزوج إلى مكان مجهول، حاولت الزوجة البحث عنه ولكنها فشلت، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة بالإسكندرية، لكى تحصل على حقوقها وهى قسيمة الطلاق بينهما.

بدأت الواقعة عندما حدثت مشادات بينهما، وعلمت الزوجة باستحالة العيش بينهما فطالبته بالطلاق ووقع شفهيا، بعدها سافرت الزوجة إلى دولة الإمارات على اعتقاد أنه تم تطليقها فعليا، ولكن دون الحصول على قسيمة للزواج، وبعد لجوئها للمحكمة للحصول عليها أخبرتها أنها لا زالت متزوجه ولم يطلقها منذ 14 عاما حتى الآن.

وقررت محكمة الأسرة بالإسكندرية خلع الزوجه "ن. ح" من الزوج "ه. ا" لاستحالة العيشة واستكمال الحياه الزوجية بينهما، والزمت المحكمة المدعى عليه بالمصاريف واتعاب المحاماة.

وقال فتحى سامى غريب، المحامي المتخصص في شؤون قضايا الأسرة إن المدعي عليه قد قام بتطليق المدعيه شفويا منذ 14عاما وقبل الدخول بها. ولكنه لم يقم بتوثيق الطلاق أمام الجهات الرسمية وبناء عليه لم يتم إثباته رغم وقوعه شرعا، وبالتالي كان ينبغي إقامة دعوى اثبات طلاق المدعية لإثبات احقيتها بالطلاق بعد رفض التوفيق الجودة بينهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن إثبات الطلاق من الدعاوى غاية الصعوبة، لأن المحكمة تطلب شاهدى إثبات رؤية على وقوع الطلاق يكونا قد شاهدا الزوج وسمعاه وهو يوقع الطلاق شفويا وهى من الأمور الصعبة خاصة إذا تم الطلاق دون وجود أى شخص شاهد عليه.

وأشار إلى أن غالبا يقع الطلاق دون وجود شهود على ذلك، وهو الأمر الي بسببه أقامت صاحبة الدعوى، دعوي الخلع وهى تؤدي في النهايه الي ذات النتيجه وهي الطلاق وهو ما تم إثباته فى القضية للحصول على الطلاق لتضررها طوال السنوات الماضية وأنها تبغض استمرار العيشة والحياة الزوجية بينهم وبناء على ذلك تم طلاقها خلعا.

270 متسابقا من 20 دولة يشاركون فى ماراثون مصر الدولى بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولى فى دورته الـ27 رسمياً، من أمام ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى، وذلك بحضور ومشاركة حوالي 270 متسابق من 20 دولة حول العالم، حيث انطلق الماراثون من ساحة معبد حتشبسوت بالدير البحرى بمسافات مختلفة فى عدة سباقات، وذلك وسط مشاركة مميزة من اللاعبين واللاعبين من حول العالم.