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وزيرا التعليم والرياضة يوقعان بروتوكولا لنشر لعبة كرة اليد بالمدارس

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:53 م
وزيرا التعليم والرياضة يوقعان بروتوكولا لنشر لعبة كرة اليد بالمدارس جانب من توقيع البرتوكول
كتب محمود طه حسين

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شهد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري لكرة اليد وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ووقع البروتوكول الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويهدف البروتوكول إلى انتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر، من خلال تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، إن بناء الإنسان المصرى ليس فقط بالمناهج وطرق التدريس، وإنما بالاهتمام بنشر الوعي بأهمية الرياضة في تكوين شخصية الأطفال وتنمية الروح الرياضية بداخله.

وأضاف شوقي، أننا سعداء بتوقيع البروتوكول بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري لكرة اليد، مشيدًا بالجهود التى يقدمها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي ودعمه لمصر في هذه الرياضة.

 

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة بشأن جعل مادة التربية الرياضية مادة إجبارية أساسية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف ينعكس بالفعل على تطوير الرياضة المدرسية.

 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نشر الألعاب الرياضية داخل المدارس، معربًا عن تطلعاته في نشر الرياضات المختلفة داخل المدارس.

 

وأضاف صبحي، إن الوزارة لديها خطة متكاملة، لنشر الثقافة الرياضية في المدارس، مشيرًا إلى أن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والمدرسة هي البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.

 

وقال الدكتور حسن مصطفى، إن مصر لن تتقدم في الرياضة إلا من خلال الاهتمام بالرياضة المدرسية، مشيرًا إلى أن تحقيق النجاحات في الرياضات المختلفة لن يأتي بين يوم وليلة ولكن يحتاج إلى تضافر الجهود للنهوض بالرياضة في المدارس.

 

وأضاف مصطفى، أن مصر كانت لها تجربة رائدة في النهوض بالرياضة وسبقنا العديد من دول المنطقة في هذا الأمر، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بالرياضة المدرسية لما لها من آثار إيجابية تنعكس على سلوك أبنائنا.

 

وقالت الدكتور إيمان حسن، إننا عكفنا في الاتحاد المصري للرياضة المدرسية على أن نوفر لأبنائنا تلاميذ المدارس أجواءً مناسبة لممارسة الرياضة، ومنحهم كل الفرص بشكل عملي مدروس ليخرج من بينهم أبطال في مختلف الرياضات، وقد كنا سعداء الحظ في الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بتولي الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئاسة الاتحاد منذ عام 2018، فلم يدخر جهدًا ولا وقتًا ولا دعمًا إلا سارع وبادر بتقديمه لإنجاز المهام المطلوبة، وكذلك الدعم اللامحدود الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كل مشاريع الاتحاد.

 

وأضافت حسن، أننا كلنا نحاول جاهدين أن تكون الرياضة المدرسية ملفًا رئيسيًا ليست على الهامش في المدارس، تدعمنا رؤية القيادة السياسية في الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا للرياضة بشكل عام، والرياضة المدرسية بشكل خاص.

 

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