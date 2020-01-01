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مقتل 23 شخصاً من قوات الأمن الأفغانية إثر هجمات لـ "طالبان"

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:00 م
مقتل 23 شخصاً من قوات الأمن الأفغانية إثر هجمات لـ "طالبان" قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ

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أعلن مسؤولون أفغان اليوم الأربعاء مقتل 23 شخصاً على الأقل من قوات الأمن إثر هجمات لحركة "طالبان" فى مناطق متفرقة من البلاد، وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن المسلحين استهدفوا نقاط تفتيش أمنية فى ثلاث مقاطعات شمالية على الأقل. وقال قائد شرطة بلخ الأفغانية، أجمل فايز، إن المسلحين استهدفوا نقطة أمنية صباح اليوم مما نتج عنه مقتل 7 أشخاص على الأقل من أفراد الشرطة.

وأضاف فايز أن التعزيزات الأمنية أُرسلت إلى موقع الحادث، الذى يقع على الطريق الاستراتيجى الذى يربط بلخ بولاية جوزجان. وقالت "طالبان"، حسبما أوردت جيونيوز، إن 11 شخصاً من قوات الأمن الأفغانية قتلوا فى الحادث، ومن جانب آخر، أفاد مسؤولون أفغان أن هجمات أخرى لـ طالبان" أوقعت 9 قتلى على الأقل من قوات الأمن الأفغانية شمال ولاية قندوز و7 أشخاص آخرين فى ولاية تخار.

وقال المتحدث باسم تخار إن 11 مسلحاً على الأقل قتلوا بعد هجومهم على نقطة تفتيش أمنية فى الولاية.


أفغانستان

الجيش الأفغاني

طالبان

هجمات

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