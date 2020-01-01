صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية بالرعاية الأولية لأكثر من 11 مليون مواطن

الشرقية - إيمان مهنى

أكد هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه بعد أعمال التطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية قدمت وحدات الرعاية الأساسية والبالغ عددهم 480 وحدة ، الخدمة الطبية لأكثر من ١١ مليون مواطن بالمحافظة بواقع 11 مليون 938 الف 414 وذلك خلال عام 2019 بمختلف الأقسام الطبية .

أوضح وكيل الوزازة ،أنه تقدم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه الوحدات لعدد 304 ألف 5086 مواطن ، والإستقبال والطوارىء لعدد 409 ألف329 ، والحوامل الجدد لعدد 117 ألف 897 ، والحوامل المترددة لعدد 288 الف 341 ، ومتابعة أطفال لعدد 816 الف 381 ، والتطعيمات الروتينية لعدد 1 مليون 379 أف ، وتنظيم الأسرة لعدد 2016385 ، والخدمات المعملية لعدد3337123. ، وطب الأسنان لعدد 528679 .

كما عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجتماع مع مديري الإدارات الصحية ، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ، بقاعة الإجتماعات بمستشفي حميات الزقازيق .

تم مناقشة السلبيات والمعوقات أثناء سير العمل والتي من شأنها التأثير علي مستوي تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة ، كما تم مناقشة الخطط التصحيحية بالمستشفيات ، ووجه وكيل الوزارة بتفعيل دور رؤساء الأقسام ، والمهام المحددة لهم ، ودور مدير المنشأة في المتابعة المستمرة والتقييم والتوجيه ، ومناقشة تفعيل برنامج الزمالة المصرية للأطباء في مختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات بما يساهم في رفع كفاءة الأداء للفرق الطبية والأرتقاء بمستوى الخدمة ، وأكد علي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية ، ومتابعة ذلك في مختلف الأقسام الطبية ، كما أوضح وكيل الوزارة بأنه سيتم تدريب دوري لفرق مكافحة العدوي والجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية وشرح المفاهيم الحديثة لسياسات ومعايير الجودة ومكافحة العدوي ، وذلك للتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .

كما أكد وكيل الوزارة علي حسن استقبال المرضى والمتردديين علي المستشفيات والوحدات الصحية ، وعمل فحص شامل للفيروسات الكبدية سي للمرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفيات استكمالاً لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء تماماً علي فيروس سي .