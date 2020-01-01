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رسغ اليد يحتوى على 15 عظمة.. تعرف على أشهر إصاباته وأعراضها وطرق علاجها

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:00 م
رسغ اليد يحتوى على 15 عظمة.. تعرف على أشهر إصاباته وأعراضها وطرق علاجها التواء عظم الرسغ
كتبت هند عادل

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تتعرض عظام اليد للعديد من الإصابات نظرا لاستخدامها المتعدد، والتواء الرسغ هو إصابة في الأربطة ، التي تربط العظام بعضها ببعض داخل المفصل، ويحتوي الرسغ بالفعل على العديد من المفاصل التي تربط 15 عظمة منفصلة، يمكن تمزيق الأربطة التي تربط هذه العظام بأي انحراف شديد أو ثني أو تأثير يفرض على المعصم فجأة وضعا يتجاوز نطاقه الطبيعي للحركة.

ووفقا لتقرير لـ Harvard healthهناك ثلاثة مستويات من التواء  الرسغ" المعصم" وهى :

Aohukang-medical-sprain-wrist-fracture-stabilizer-orthopedic

معتدل (الصف الأول) :تمدد أربطة المعصم.

معتدل (الصف الثاني) : يكون الضرر أكثر حدة ، وقد يتمزق بعض أربطة الرسغ جزئيًا.

الالتواءات الشديدة (الصف الثالث) : تمزق أربطة أو أكثر من أربطة المعصم تمامًا أو تمزيقها بعيدًا عن أماكن تعلقها بالعظام.

الالتواء في المعصم نادرة إلى حد ما في الحياة اليومية وفي مكان العمل، في ظل ظروف جوية معينة ، مثل الطقس شديد البرودة،  يحدث التواء في المعصم عادةً بسبب السقوط الذي يسقط فيه الشخص على ذراعه الممدودة.

ويتعرض الرياضيون للالتواء والإصابات الأخرى في المعصم أو اليد بنسبة  3 ٪ إلى 9 ٪ من جميع الإصابات الرياضية،  وهي شائعة بشكل خاص بين الرياضيين  الذين يلعبون كرة القدم أو كرة السلة.

اعراض التواء المعصم
 

في التواء معصم الخفيف ، قد يكون المعصم منتفخًا وناعماً قليلاً ، وربما ستشعر ببعض الألم الخفيف عند تحريكه.

أما في حاله الالتواءات الشديدة ، يمكن أن يؤدي التورم إلى تغيير شكل المعصم ، وقد يكون لدي بعض الكدمات تلون الجلد باللونين الأسود والأزرق، أيضًا ، فقد تشعر بألم كبير عند محاولة تحريك المعصم .

في الالتواء المعتدل عادة ما تتحسن الأعراض في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، قد يستغرق الالتواء الأكثر حدة عدة أسابيع أو حتى أشهر للشفاء تمامًا، لمنع الالتواء في المعصم المرتبط بالرياضة ، يجب ارتداء  معدات واقية تدعم الرسغ.

طرق علاج التواء المعصم  

 

Sprained-Wrist-Types-Symptoms-And-Treatment

 

بالنسبة إلى الالتواءات المعتدلة للمعصم ، خاصة عند الرياضيين المحترفين قد يجمد الرسغ في شكل جبيرة أو خفيفة لمدة سبعة إلى 10 أيام، إذا كنت تعاني من إصابة كبيرة في الرسغ ، فستحتاج إلى علاج طبيعي بمجرد ظهور الأعراض،  يمكن للرياضيين عادة العودة إلى المنافسة بمجرد أن تهدأ الأعراض ، على الرغم من أنه قد يكون من المستحسن حماية المعصم المصاب باستخدام جبيرة دعم، أما عندما يتسبب التواء شديد في الرسغ عدم استقرار كبير في الرسغ ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

 

 


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اسباب التواء المعصم

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