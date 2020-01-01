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الخارجية الأمريكية: الأمور فى محيط السفارة الأمريكية فى بغداد تحت السيطرة

الأربعاء، 01 يناير 2020 09:06 م
الخارجية الأمريكية: الأمور فى محيط السفارة الأمريكية فى بغداد تحت السيطرة القوات الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن الأمور فى محيط السفارة الأمريكية فى بغداد أصبحت تحت السيطرة، وذلك بعد انسحاب عناصر ميليشيات الحشد الشعبى من أمام السفارة بعد يوم من الهجوم عليها،وقالت أورتاجوس ـ فى مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، إن من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين، وتابعت: "كان هناك تضليل بأن من تواجدوا فى محيط السفارة هم من المحتجين، وتابعت المتحدثة قولها إن واشنطن ستستمر فى دعم المتظاهرين السلميين فى العراق وغيره من البلدان.

وعن أى خطوات مستقبلية رداً على إيران، قالت أورتاجوس إن سياسة الضغط القصوى ضد إيران ستسمر، وإنها لن تتحدث مسبقاً عن ما ستقوم به الإدارة الأمريكية.


الولايات المتحدة

أمريكا

العراق

السفارة الأمريكية

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