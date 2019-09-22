وصول 10 من أساتذة الطب من 4 جامعات لمستشفى العريش العام

شمال سيناء محمد حسين

أعلنت مستشفى العريش العام مساء اليوم السبت - فى بيان لها - وصول 10 من أساتذة وأعضاء تدريس 4 جامعات لمستشفى العريش العام لاستقبال حالات للكشف وإجراء عمليات للمرضى ابتداءً من اليوم وحتى مساء الخميس المقبل.



وأوضح البيان، أن القافلة ضمت مختلف التخصصات، وهم من أعضاء هيئات التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.



يذكر أنه تصل أسبوعيًا قافلة الأطباء من جامعات مصر للعريش تنفيذًا لبروتوكول تعاون للنهوض بالخدمة الطبية فى محافظة شمال سيناء، ويتم من خلال البروتوكول إضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطنى المحافظة فى كافة التخصصات الطبية، وزيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين والنواحى الإدارية.