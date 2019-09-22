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وزير الخارجية: الرئيس السيسي سيعرض المواقف الوطنية والإفريقية بالأمم المتحدة

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:27 ص
وزير الخارجية: الرئيس السيسي سيعرض المواقف الوطنية والإفريقية بالأمم المتحدة سامح شكرى
كتب محسن البديوى

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلتقي خلال زيارته الحالية لنيويورك بشخصيات مؤثرة، وشخصيات قريبة من دوائر صنع القرار ومسئولين سابقين، وعدد من الشركات الأمريكية الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن بيان مصر الذي سيلقيه الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيتضمن وضع مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، مضيفًا: "الرئيس السيسى سيعبر فى بيانه أمام الجمعية العامة عرض المواقف الوطنية والإفريقية".

وتابع وزير الخارجية: "هناك اهتمام كبير من الدول المؤثرة لعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس لتناول التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيشارك الرئيس فى قمة الصحة والمناخ وقمة التنمية الاقتصادية، وهناك اهتمام بتواجد الرئيس السيسى".

 

 

 


سامح شكرى

الرئيس السيسى

برنامج الحكايه

الامم المتحده

امريكا

التلفزيون

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