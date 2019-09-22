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مركز الأزهر للفتوى يوجه عددا من النصائح للطلاب مع بداية العام الدراسى

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:00 ص
مركز الأزهر للفتوى يوجه عددا من النصائح للطلاب مع بداية العام الدراسى مركز الازهر للفتوى
كتب لؤى على

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مع بداية العام الدارسى 2019 -2020، اطلق مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، نصائح لطلبة المدارس والجامعات ، ومنها: استقبل عامك الدراسي الجديد بتفاؤل، ولا تستمع للمتشائمين، قال صلى الله عليه وسلم: «..وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». مُتفق عليه.
 
قال الحليميّ: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه الفأل؛ لأنّ التّشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محقّق، والتّفاؤل حسن ظنّ به، والمؤمن مأمور بحسن الظّنّ بالله تعالى على كلّ حال).
 
ومن النصائح ايضا استقبل عامك الدراسي الجديد بانضباط ومحافظة على الوقت، فوقتك هو عمرك، وعمرك هو رأس مالك، وأدِّ دورك؛ فكل شيء حولك يسير وفق نظام لا يتخلف؛ ليؤدي دوره الذي أنيط به، قال الله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} .
 
 
 

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

العام الدراسى

مركز الازهر للفتوى

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