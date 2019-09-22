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محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 22 سبتمبر 2019 01:00 ص
محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.. اعرف التفاصيل جانب من الاجتماع
مطروح – حسن مشالى

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عقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مساء السبت، اجتماعاً مع المهندس أشرف كساب نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحى، ومسئولى الهيئة القومية بمطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، لبحث مشروعات الهيئة ونسب التنفيذ، والعمل على إزالة كافة المعوقات لتعظيم الفائدة وتقديم خدمات متميزة لأهالى مطروح.

واستعرض المهندس أحمد ناصر مدير فرع الهيئة بمطروح، أعمال ومشروعات الهيئة المنفذة والجارى تنفيذها فى مجال مياه الشرب، ومن بينها تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالرميلة 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا، بنسبة 100%، مع دراسة مقترح لتوسعة طاقة المحطة، ومحطة تحلية مياه الضبعة شاملة النقل وتوصيل التيار الكهربى بطاقة من 40 إلى 80 ألف متر مكعب، بنسبة تنفيذ 90%، والمقرر دخولها الخدمة فى 31/12/2019، وشبكات مياه ومحطة تحلية سيدى برانى بطافة 2000 متر مكعب بنسبة تنفيذ 50 %، والمقرر دخولها الخدمة فى 30/6/2020، والخط الناقل من محطات تحلية مياه البحر بالرميلة وحتى الخزانات الإستراتيجية وتم دخوله الخدمة بنسبة تنفيذ 100% وجارى التسليم الابتدائى للمشروع.

وفى مجال الصرف الصحى بمطروح، انتهت الهيئة مشروع الصرف الصحى بالضبعة معالجة ثلاثية بطاقة 14 ألف متر مكعب يومياً، بنسبة تنفيذ100%، ومحطة الصرف الصحى بسيوة بمعالجة ثنائية بطاقة 18 ألف متر مكعب، بنسبة تنفيذ 45 % والمقرر دخولها الخدمة فى 31/12/2020، ومحطة الصرف الصحى بمدينة الحمام بمعالجة ثنائية بطاقة 4 آلاف م3/يوم بنسبة تنفيذ 90% تنتهى فى 31/12/2019، والمرحلة الثالثة من محطات رفع مدينة مرسى مطروح بنسبة تنفيذ 50 % والمقرر الانتهاء منها جزئيا فى 30/3/2020 والانتهاء الكلى فى 31/12/2020، والصرف الصحى للإسكان الاجتماعى بالحمام بنسبة 98% والمقرر الانتهاء منه فى 30/9/2019.

وكذلك توسعة محطات معالجة الصرف الصحى بالكيلو 10 بمرسى مطروح بطاقة من 30إلى 60 ألف متر مكعب بالإضافة إلى 3 محطات رفع بنسبة تنفيذ 3 % والمقرر الانتهاء فى 13/12/2021.

ومن جانبه وجه محافظة مطروح، الشكر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على ما تقوم به من مشروعات لخدمة أهالى المحافظة، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كافة الدعم للإسراع فى توصيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى مجال مياه الشرب و الصرف الصحي، ووجه للجهات المعنية بالمحافظة بالعمل على إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات والأعمال. 


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