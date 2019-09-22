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فيديو.. المصريون بأمريكا للرئيس السيسي: "كل الشعب معاك لتكون مصر قد الدنيا"

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:16 ص
فيديو.. المصريون بأمريكا للرئيس السيسي: "كل الشعب معاك لتكون مصر قد الدنيا" ابناء الجاليه المصريه امام مقر اقامه الرئيس بنويورك
بعثة نيوريوك - يوسف أيوب - محمد الجالى - أسماء مصطفى

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احتفل العشرات من أبناء الجالية المصريه بالخارج على أنغام الأغانى الوطنية بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك أمام مقر أقامته. 
 
والتقى "اليوم السابع" بعددٍ من المواطنيين الذين حرصوا على التواجد أمام مقر إقامة الرئيس بيويورك لتأييده وأظهار الدعم له، حيث قالت إحدى المتواجدات أمام مقر إقامة الرئيس إنها تريد إرسال رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مفادها، أنهم حضروا من أجل دعمه، وإظهار تاييدهم له و شكره على الانجازات التى حققها فى الفترة السابقة، وأنهم مع الرئيس وجيش مصر ضد كل المعتدين.
 
فيما قالت سيدة أخرى، إنهم جنود الشعب المصرى فى الخارج الذين يدافعون عنه وعن الرئيس، وأن كل الشعب المصرى معه لتكون مصر "أم الدنيا.. وقد الدنيا" مرددين هتافات "تحيا مصر".
 
وقام المتواجدون برفع اللافتات المؤيدة للرئيس والغناء على أنغام الأغانى الوطنية، وذلك لإظهار حبهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 

السيسي

نيوريوك

الامم المتحدة

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استقبال حافل

اليوم السابع بلس

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