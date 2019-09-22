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والفلوس اللى اتصرفت على هاشتاجات "التحرير" بالملايين..

عمرو أديب يعرض فيديو لشباب يتقاضون أموالاً للنزول فى المظاهرات

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:14 ص
عمرو أديب يعرض فيديو لشباب يتقاضون أموالاً للنزول فى المظاهرات عمرو أديب
كتب محسن البديوى

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قال الإعلامى عمرو أديب، إن الأموال التى أنفقت بالأمس على "هاشتاجات" وإعلانات للنزول فى المظاهرات وصلت للملايين، مضيفًا: "تحدثت بالأمس عن المظاهرات وقلنا يوجد أعداد قليلة فى أماكن متفرقة لمدد قصيرة، واليوم رويترز والجاريان أكدا نفس الكلام".

 

وعرض أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، مقطع فيديو لشباب يتقاضون أموالًا نظير النزول فى المظاهرات، معلقًا: "إحنا مشينا مبارك.. وجبتوا مرسى.. عاوزين إيه تانى.. كل مرة نصفر العداد وعاوزين نبدأ من الأول؟.. البلد دى شايلة 100 مليون بنى آدم".

وتطرق أديب للحديث عما تبثه جماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب عبر صفحات "السوشيال ميديا"، قائلاً: "الإخوان يسعون لتهديد أمن مصر من أجل الوصول لأغراضهم وإنهم ملاوعون فى طبعهم، وصرفوا الملايين على الهشتاجات من أجل التحريض على مصر".

وواصل: "هل الخلاف سياسى اقتصادى، أما على من يحكم؟.. لو الخلاف على ذلك أطلعوا قولوا كدا.. بس يوم والتانى هتبدأ تطلع تحذيرات السياحة، والمحلات تقفل، ويبدأ النزيف، وتبدأ المشكلات.. وهيبقى فيه إرهاب ومظاهرات، وتتوقف الحياة وكل حاجة.. أنا بقولكم إحنا رايحين فين.. ومش بخوف ولا حاجة.. بس الموضوع ده شفناه قبل كدا".

وتابع :"هل المشكلة سياسة اقتصادية أم مشكلة حكم؟ لو سياسة اقتصادية لما الراجل يرجع من أمريكا نتناقش فى الأمر ونتكلم ونخلص.. إنما كل واحد عاوز يخلص على البلد وهو اللى يحكم فدا سيتبعه نزيف طويل لا معنى له".

وأضاف: "اللى اتصرف على هاشتاج التحرير إمبارح شوال فلوس، ولازم يكون هناك إجراءات محترمة من مواقع السوشيال ميديا، ولا أنادى بإغلاق السوشيال ميديا والفيس بوك، ولكننى مع الحق والحقيقة، مش زى اللى نزلتها الأناضول وغيرها كأن هناك أناس لديهم رغبة فى التشفى فى البلد".


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