زى النهاردة.. ولادة ألسى كوخ إحدى أشهر النازيات خلال الحرب العالمية الثانية

كتب- هاشم الفخرانى

قصتها أشبه بقصص الأفلام السينمائية بهوليوود ،فلم يكن أكثر المتشائمين فى ألمانيا يتوقع أن تتحول الفتاة ذات الملامح الهادئة رقيقة المشاعر خلال فترة طفولتها لـ"ألسى كوخ" أشهر النازيات المتهمات بجرائم حرب أبان الحرب العالمية الثانية ، فقد تحولت الفتاة التى كانت تلهو فى فناء المدرسة تداعب الفراشات إلى امرأة لا يمر يوم عليها إلا وتتلذذ برؤية الرؤس المقطوعة أمام سجون التعذيب النازية .



السى كوخ

ولدت "كوخ"فى 22 سبتمبر من عام 1906 في مدينة "دريسدن" الألمانية من أب يعمل كمشرف وردية في أحد المصانع وفي سن 15 التحقت بالمدرسة لتتعلم المحاسبة المالية والتحقت بالعمل ككاتبة بيانات في الوقت الذي لم تتعافى فيه ألمانيا من ازمتها المالية بعد الحرب العالمية الاولى.

وفي عام 1932 التحقت بالحزب النازي الألماني وفي عام 1934 وعن طريق بعض الاصدقاء التقت ب "كارل اوتو كوخ" والتي اصبحت زوجته بعد سنتين من لقائهما.



كوخ

وفي عام 1936 عملت في أحد معسكرات الاعتقال قرب مدينة "برلين" حيث ترأس المعسكر انذاك خطيبها "كارل اوتو كوخ" وفي العام التالي انتقلت إلى معسكر "بوخنوالد" حيث ترأس زوجها المعسكر وبعد 4 أعوام قامت بتشييد صالة العاب تكلفت 62,500 دولار ، وهو مبلغ كبير فى تلك الفترة ، وحصلت عليه بالاستيلاء على ممتلكات السجناء فى معسكرات النازيين .



كوخ

وفي عام 1943 القت الشرطة الألمانية القبض عليها وزوجها بتهمة الثراء الغير مشروع والاختلاس وقتل السجناء بهدف اخراسهم من الادلاء بشهاداتهم، حكمت المحكمة النازية باعدام زوجها وسجنها حتى عام 1944 وإطلاق سراحها لعدم كفاية الادلة.



السى كوخ

كانت تهوى امتطاء حصانها وسط معسكر الاعتقال ووسط المساجين والتقاط أحد المساجين عشوائيا ثم جلده لاشباع رغبة لديها، كما انها كانت تهوى جمع مصابيح المكتب الجانبية والتي بعضها مصنوع من جلود المعتقلين في معسكرات الاعتقال كما انها تهوى جمع الرؤوس البشرية المقلصة.

بعد اطلاق سراحها بعد محاكمتها الاولى، القت السلطات الألمانية الغربية القبض عليها للمرة الثانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتمت محاكمتها وادانتها وحكمت المحكمة بسجنها مدى الحياة، وفي عام 1967 قتلت نفسها مشنوقة في السجن عن عمر ناهز ال 60 عام.