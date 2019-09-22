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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22/9/2019 بمحافظات مصر

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22/9/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة اليوم الأحد ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


الصغرى العظمى
القاهرة 23 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 23 31
دمنهور 24 31
الإسكندرية 25 29
بلطيم 25 29
مطروح 23 28
السلوم 22 28
سيوة 18 31
بورسعيد 24 30
دمياط 23 29
الزقازيق 22 32
الإسماعيلية 20 32
السويس 21 32
العريش 22 30
رفح 22 30
رأس سدر 23 32
نخل 19 30
نويبع 27 33
طابا 25 33
كاترين 20 32
الطور 26 32
شرم الشيخ 28 34
الغردقة 26 34
مرسى علم 26 34
الفيوم 23 33
بني سويف 23 33
المنيا 22 33
أسيوط 22 34
سوهاج 25 35
قنا 26 38
الأقصر 26 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 27 40
الوادي الجديد 24 36
شلاتين 29 37
أبو رماد 27 36
حلايب 30 33
رأس حدربة 30 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:


الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 42
المدينة 27 43
الرياض 24 41
المنامة 28 37
أبوظبي 28 40
الدوحة 28 38
الكويت 24 41
دمشق 15 32
بيروت 24 30
عمان 15 29
القدس 17 28
غزة 22 29
بغداد 23 42
مسقط 28 33
صنعاء 12 27
الخرطوم 28 41
طرابلس 23 31
تونس 24 33
الجزائر 20 30
الرباط 14 25
نواكشوط 26 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


الصغرى العظمى
أنقرة 06 20
إسطنبول 12 21
إسلام أباد 22 32
نيودلهي 26 33
جاكرتا 22 34
بكين 15 26
كوالالمبور 24 33
طوكيو 15 23
أثينا 14 24
روما 15 24
باريس 16 26
مدريد 16 24
برلين 08 18
لندن 16 23
مونتريال 16 26
موسكو 06 12
نيويورك 17 28
واشنطن 16 30
 


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