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داعش يعلن مسئوليته عن حادث تفجير السيارة قرب أحد مداخل كربلاء العراقية

الأحد، 22 سبتمبر 2019 01:22 ص
داعش يعلن مسئوليته عن حادث تفجير السيارة قرب أحد مداخل كربلاء العراقية انفجار فى العراق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، مسئوليته عن حادث تفجير السيارة الذى وقع أمس بالقرب من أحد مداخل مدينة كربلاء العراقية، والذى أسفر عن مصرع 12 شخصًا وجرح 5 آخرين.

 

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات الأمن العراقية فرضت اليوم إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى كربلاء وضواحيها شملت تفتيش السيارات بدقة بعد هذا الانفجار الذى وقع أثناء مرور السيارة من نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقى على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب كربلاء.

 

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل المهدى قد أعلن أن قوات الأمن ألقت القبض على رجل للاشتباه فى تركه القنبلة داخل السيارة، دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى بشأن هوية هذا الرجل.


العراق

داعش

تفجير كربلاء

الجيش العراقى

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